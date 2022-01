Sushi à la maison propose une soirée à l'hôtel plus que romantique à Montréal et à Québec

Partager







Vivez une expérience privée et magique, juste à temps pour la Saint-Valentin, dans le confort de votre chambre d’hôtel grâce à cette belle initiative. Le forfait Sushi à l’hôtel est de retour et il s’agit de l’occasion tout indiquée pour s’évader le temps d’une soirée.

Geneviève Everell, encore mieux connue sous le surnom Miss Sushi, a développé ce concept en alliant deux essentiels pour une soirée de couple réussie : du sushi et une chambre d’hôtel.

Pendant votre séjour à l’hôtel, dans les hôtels participants, il vous sera possible de déguster un repas 3 services signé Sushi à la maison dans le confort de votre chambre. Il est même possible d'apporter votre vin pour accompagner le tout.

C’est une des fameuses «miss» qui s’occupera de votre repas à l’hôtel et le tout vous sera livré directement à votre chambre.

Le premier service consiste en des bouchées dont les Cornicochons (cornichons frits, fromage à la crème et tartare de bœuf), le tartare de thon (charcuterie de saumon searrano miel et épices, noix, fromage de chèvre, canneberges et sauce teriyaki), le tartare de duo de saumon, mangue et fromage tortillon salé et le cube (riz à sushi aux épices japonaises, thon mariné, mayonnaise au sésame et sauce teriyaki).

Au deuxième service, vous recevrez une boîte contenant une panoplie de makis créatifs: Le cartier potelle (hosomaki au fromage à la crème et fraise, garniture de saumon fumé, noix, pomme verte, chou rouge, tomate séchée et mayonnaise au sésame), le maki crevettes tempura concombre, avocat et salsa de mangue à la thaï, le maki frit au porc effiloché, fromage en grains, salade de chou au sésame et sauce teriyaki, le maki de printemps au crabe, saumon fumé, mangue, concombre, avocat, mayonnaise épicée, sauce teriyaki et oignons frits et l’intrigant maki au fromage brie, pesto et bruschetta aux tomates.

Finalement, le troisième service s’occupe de clore le repas en grand grâce à une pizza sushi «Ma foie du bon dieu» : kiwi, foie gras et pacanes à l’érable. Vous n’êtes pas prêts!

Voici les dates pour le forfait à l'Hôtel Royal William à Québec:

• 15, 22, et 29 janvier 2022

• 5 février 2022

Le forfait inclut une ou deux nuitée(s) en chambre studio, un repas sushis 3 services et un stationnement intérieur gratuit. Le coût d’une nuit est 279$ et deux nuits à 364$ (taxes et service en sus). Vous avez d’ailleurs la possibilité de réserver un Studio+ (style loft) pour un supplément de 20$ par nuit plus taxes.

Voici les dates pour le forfait à l'Hôtel Zero1 de Montréal:

• 14, 15, 21, et 22 janvier 2022

• 12 et 26 février 2022

• 12 et 26 mars 2022

Le forfait inclut une nuit dans une chambre confortable, un repas sushis 3 services et un stationnement gratuit. Le prix du forfait (avant taxes et service) débute à 295$. Le prix varie cependant selon la date choisie.

Pour toutes questions ou réservation concernant le forfait, les prix, le menu, etc. veuillez contacter directement l’hôtel.

Royal William Hotel

(418) 521-4488

300, boulevard Charest Est, Québec

Hotel Zero 1

(514) 871-9696

1, boulevard René-Lévesque Est, Montréal

