Une caissière du Super C de Chicoutimi expulse un client malcommode et ça fait réagir

Une employée d’une épicerie Super C du Saguenay a rapidement accédé à la célébrité-web, cette fin de semaine, après une altercation avec un client récalcitrant.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par l’usager @DanielDeChambly, on peut apercevoir une caissière mettre dehors un client qui la perturbait pendant son travail.

Si les raisons de l’altercation et les propos de l’homme ne sont pas clairs (en raison du masque que ce dernier porte), la véhémence de l’employée aux cheveux mauves, elle, ne ment pas.



L’homme a beau rouspéter, la femme ne bronche pas et lui hurle au visage de sortir du commerce.

Le belligérant obtempère finalement, non sans retirer son masque à gaz une bonne dizaine de mètres avant de quitter le magasin.

Mme SuperC Chicoutimi, je vous aime fow fow ❤️‍🔥



On peux-tu vous offrir un petite bouteille de vin 🍷, kkchose ? 🥰#LikeABoss 😎 #SheRocks 🤘#Dehors - #Out 👉 pic.twitter.com/Tll5dZQEVS — Daniel DeChambly (@DanielDeChambly) January 9, 2022



Sur Twitter, plusieurs observateurs ont trouvé la scène jouissive et auraient aimé se cotiser pour offrir une bonne bouteille de vin à l’héroïne du jour.

Je vais acheter une bonne bouteille et aller lui offrir de ta part 👌😉 — l’apôtre du consensus 😏 (@Fred99472175) January 9, 2022

Elle mérite un t-shirt! — Persona Non Grata 🚙🏍🎸 🌎UI ⚜ (@GibsonBuck1) January 9, 2022

En même temps, ça ne devrait pas être à elle, surtout seule, de prendre ce genre de risque. Oui elle mériterait une journée au spa et une bouteille de vin mais surtout, un employeur qui la supporte et la protège. Malheureusement cette dernière catégorie est pénurie aussi! — Caro C (@La_JusteBalance) January 9, 2022

D’autres, cependant, étaient plus sceptiques et laissaient entendre qu’il était difficile de juger convenablement la scène, considérant que les motifs derrière le litige demeuraient nébuleux.

Ça manque d’applaudissement de la part des clients!! — mat (@mat55111567) January 9, 2022

Si je comprend bien, tout le monde prend le bord dla caissière mais personne comprend ce qu'y s'est passé, c'est bien ça? Classique Twitter. 👌 — Julien Sirois (@juliensirois) January 9, 2022

Je ne sais pas ce qui se passe mais je la trouve hystérique. — SweetLeaf🌵🧭✈ (@SafiraXiv) January 9, 2022



Bref, Internet.

