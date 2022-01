Vous pourrez bientôt vous faire livrer vos recettes préférées de TikTok

Partager







Vous passez des heures à tenter de reproduire les recettes virales sur TikTok ? Ce temps-là est bientôt révolu : il sera bientôt possible de se faire livrer les recettes virales cuisinées sur TikTok.

• À lire aussi: En Chine, les clients du McDo peuvent faire du vélo stationnaire pour brûler les calories qu’ils sont en train de manger

• À lire aussi: SkipTheDishes devient... un dépanneur

Le réseau chinois a lancé fin décembre TikTok Kitchen, un service de livraison de repas qui commencera ses activités aux États-Unis au mois de mars.

Selon les informations rapportées par le média Bloomberg, plus de 1000 restaurants TikTok sont prévus au pays de l’Oncle Sam pour la fin de 2022. On ne sait toujours pas lorsqu’on pourra vivre ce rêve culinaire au Canada.

Comment ça va marcher ?

TikTok réalisera ce projet avec Virtual Dining Concepts. Démarrée en 2018, cette compagnie américaine est derrière de nombreux projets de cuisines fantômes, des ghost kitchen - qui a le vent dans le voile avec la pandémie - dont MrBeast Burger, un restaurant (virtuel) qui a pignon sur rue à Montréal.

TikTok Kitchen utilisera la cuisine et les employés existants d'un restaurant physique, comme on peut le lire sur le site de Virtual Dining Concepts. En échange, il leur fournira la formation, l'emballage des aliments et les recettes provenant du réseau social. Il n’y aura pas de salle à manger et donc aucun employé de service.

Autre particularité : les clients pourront être maîtres du menu. C’est eux qui décideront des recettes virales au fil du temps et ce qu’ils souhaitent manger. Sur le menu prévu au mois de mars, il sera possible de goûter notamment aux pâtes à la fêta au four (Baked Feta Pasta), une vidéo aimée plus d'un million de fois, ou au smash burger, une vidéo vue plus de 19 millions de fois.

Les créateurs seront-ils rémunérés ?

• À lire aussi: Onde de choc chez les restaurateurs: «C'est vraiment une grosse catastrophe»

On peut déjà se demander si les créateurs de ces chefs-d’œuvre culinaires recevront des dividendes.

TikTok a confirmé au média TechCrunch qu'il accordera un crédit aux créateurs qui recevront un montant pour leur recette. La rémunération demeure toutefois inconnue.

Selon les données du mois d’août, 3,2 millions de Canadiens utilisent la plateforme TikTok.

Ils ont quitté la restauration en raison des conditions de travail