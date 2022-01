8 incroyables épiceries italiennes à découvrir à Montréal

Partager







En attendant l’arrivée tant attendue d’un Eataly à Montréal (on croise fort les doigts), plusieurs petites épiceries fines, spécialisées en produits italiens, tapissent la métropole et valent la peine d’être découvertes.

Ces épiceries ont le don de vous transporter en Italie en offrant des produits fins allant des pâtes fraîches aux huiles d’olive importées.

Voici 8 épiceries italiennes qui méritent une visite prochainement:

Cette épicerie fine italienne a ouvert ses portes en mars 2021 dans un immense local de 5000 pieds carrés. Ce sont des milliers de produits d’importation, mais aussi des comptoirs-repas et de prêt-à-manger qui façonnent les rangées de cette impressionnante épicerie. Vous trouverez une grande variété de pâtes fraîches, des fromages provenant de plusieurs régions d’Italie, des pâtisseries authentiques et un comptoir qui sert une pizza pinza délectable et des Panini Parma.

1063, rue de la Montagne, Montréal

Un incontournable! La Fruiterie Milano est le tout premier supermarché consacré à la cuisine italienne au Québec. Ouvert en 1954, l’épicerie propose plus de 15 000 produits. Une visite suffit pour comprendre la forte notoriété qui entoure l’endroit, et pour avoir envie d’y retourner.

6862, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Dans la Cité du Multimédia, tout près du Vieux-Montréal, la Dispensa est une adresse de choix pour faire des trouvailles inusitées. Pâtisseries, café, sandwichs, produits fins sont offerts à cette adresse adorée des gens du quartier.

696 , rue William St #101, Montreal

Le médaillé olympique, Alexandre Despatie, a ouvert l’épicerie Marinelli Brothers avec ses associés dans le Vieux-Montréal. Dans un magnifique décor, une tonne de produits italiens sont mis de l’avant. Des pizzas congelées traditionnelles, des desserts traditionnels, des arancinis, des pâtes, des sauces sont disponibles. À quelques pas de l’épicerie, vous trouverez le Marinelli, un comptoir à café et à bonne bouffe italienne à attraper sur le pouce.

759, rue de la Commune Ouest, Montréal

Pour votre prochain apéro, une visite à l’épicerie fine Aperitivo Village s’impose. Vous trouverez une sélection impressionnante de produits d’importation, mais aussi des desserts, des vins locaux, des charcuteries et des pizzas sur focaccia. Récemment, un comptoir café fut introduit dans l’épicerie.

1701, rue, Atateken, Montréal

Dès l’entrée, une toute petite section épicerie promet de vous mettre l’eau à la bouche. Ce café de jour, buvette de soir à l'essence italienne, propose des vins d’importation privée, mais aussi des plats délicieux à ramener à la maison. Vous trouverez une grande variété de pâtes fraîches et de mets cuisinés.

4450, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Comme son nom l’indique, cette adresse se spécialise dans les pâtes fraîches de toutes sortes. Les raviolis, tortellinis sont confectionnés dans ce resto-boutique ouvert depuis 1994. Vous trouverez des articles d’épicerie variés et une panoplie de produits frais.

865, rue Rachel, Montréal

Pour des charcuteries, du fromage et des sandwichs hallucinants, cette épicerie authentique de la Petite-Italie vaut le détour. Lors de votre prochaine ronde de courses, assurez-vous de faire le plein de bons produits italiens.

6833, boulevard Saint-Laurent, Montréal

