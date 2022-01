Quelqu’un s’est fait faire un étrange tatouage de Legault très intense

Partager







En ce moment, personne au Québec n'est plus polarisant que le premier ministre François Legault.

Celui qui s’est retrouvé avec la lourde tâche de gouverner pendant la pandémie s’est fait critiquer pour ses choix à de nombreuses reprises, notamment pour avoir imposé un couvre feu à l’ensemble de la province.

Bref, on parle tellement de lui que certains ont même décidé de se faire tatouer le visage du PM.

On vous a d’ailleurs récemment parlé d’un super fan de Frank qui a eu la chance de montrer son encre au PM en personne.

Mais un nouveau tatouage représentant l’homme politique ne laissera clairement personne indifférent.

La pièce partagée par le tatoueur Luc Allain-Rousselle représente un homme qui enlève un masque de François Legault. Sous le masque se trouve une cagoule. C’est conceptuel.

L’homme est devant une table sur laquelle se trouve un fusil, un verre, et ce qui semble être un cigare.

Dans le bas du tatou, on retrouve un dessin de Monsieur Monopoly et la phrase «MONEY NEVER SLEEPS».

Subtil.

Cette scène recouvre l’entièreté de la jambe d’un homme adulte.

On a hâte de voir si la personne qui possède ce tatouage aura aussi la chance de visiter le bureau du PM.

