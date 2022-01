Uno: Mattel présente une nouvelle édition brutale et sauvage du populaire jeu de cartes

Partager







Il ne fait aucun doute que UNO n’est pas un jeu à prendre à la légère et qu'il s’adresse à un public qui n’a pas froid aux yeux. Pourtant, Mattel ne semble pas avoir dit son dernier mot et a présenté une nouvelle version brutale du jeu de cartes: UNO All Wild.

En quoi consiste cette nouvelle édition? Selon ce qu’on peut lire sur le site de Mattel, UNO All Wild ne contient aucune carte de couleur ou de nombre. Cette version est plutôt constituée de cartes d’action spéciales, ce qui transformera vos parties en véritable carnage émotionnel. À tour de rôle, les joueurs joueront des cartes Skip, Double-Skip, Draw, Targeted Draw, Reverse et Hand Swap jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de toutes leurs cartes. Les parties se veulent donc plus rapides que celles du UNO traditionnel.

Courtoisie Mattel

De plus, de nouvelles cartes d’action s’ajoutent au jeu. D’abord, il y a une carte Wild Skip Two où les joueurs sautent deux autres joueurs au lieu de la carte traditionnelle. Puis, il y a une carte Wild Forced Swap où les joueurs changent de main entière.

Courtoisie Mattel

Mattel qualifie cette édition d’«aussi addictive qu’exaltante», se voulant «un excellent cadeau pour les joueurs de 7 ans et plus». Un cadeau que l'on trouve... dangereux, si vous voulez notre avis! Toutefois, si vous avez des amitiés à briser, UNO All Wild est peut-être la solution pour vous.

Si vous avez soif de bisbille, il faut par contre noter que UNO All Wild ne semble disponible pour le moment que dans les magasins Target, au coût de 6 $US, selon le site de Mattel. Toutefois, votre boutique ludique locale saura peut-être comment mettre la main sur des exemplaires de cette infâme version du jeu de cartes.

