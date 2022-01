5 choses à savoir sur la Dre Joanne Liu, pressentie pour succéder au Dr Arruda

Partager







Le nom de la Dre Joanne Liu a souvent été évoqué dans les dernières heures à la suite de la démission du Dr Horacio Arruda, qui a quitté ses fonctions de directeur national de santé publique, lundi soir. Voici cinq choses à savoir sur la Dre Liu.

• À lire aussi: Ça gagne combien, un directeur national de santé publique?

• À lire aussi: 6 fois où le Dr Horacio Arruda a suscité la controverse

• À lire aussi: Le Dr Horacio Arruda remet sa démission

Elle a été à la tête de Médecins sans frontière

Dès 1996, la Dre Liu s’engage auprès de l'organisme non-gouvernemental Médecins sans frontière (MSF), après des années d’études en médecine pédiatrique. En 2013, elle devient la première Québécoise à la tête de l'organisation, en accédant au poste de présidente internationale.

En 2016, elle est nommé pour un deuxième mandat, qui a pis fin en 2019.

AFP

La Dre Joanne Liu a participé à bon nombre de missions humanitaires à travers le monde, dont au Yémen, en Indonésie et en Haïti.

Elle s'y connait en épidémies

La Dre Liu s'y connait en crises humanitaires et sanitaires. De par son engagement avec MSF, elle a pris part à de nombreuses missions lancées notamment en réponse à des désastres naturels, comme des tremblements de terre et des tsunamis.

AFP

La Québécoise a dirigé les troupes de MSF en Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016, où l’épidémie d’Ebola a infecté plus de 28 000 personnes et a fait 11 000 victimes.

Plusieurs experts, dont l'épidémiologiste Nimâ Machouf, considèrent que Joanne Liu devrait être considérée pour occuper le poste de directeur national de santé publique.

Dr Arruda vient de démissionner. Il en a fait bcp et mérite repos. Ça n'a pas été facile... et ça devenait tout croche. J'espère qu'ils vont le remplacer par Dre Joanne Liu!#JoanneLiuAuxCommandes — Nimâ Machouf (@nimamachoufnpd) January 11, 2022

«Parce qu’elle est médecin, elle connait le système québécois, elle a géré des crises sanitaires à travers le monde. Elle est très humaine. Elle a géré des crises sanitaires, et ça, c’est très important. Elle a donc beaucoup d’expérience, elle est connectée à l’international, elle suit la littérature et, surtout, elle est capable de bien s’entourer, parce qu’elle a la confiance des gens», soutient la Dre Machouf.

«Ebola, la fièvre Dengue. Ce ne sont pas les mêmes implications, mais ça reste qu’elle organisait des campagnes de gestions de ces crises. Donc elle serait toute désignée», ajoute l’épidémiologiste en entrevue avec le 24 heures.

Rappelons que le Dr Luc Boileau vient d'être nommé directeur national de santé publique par intérim.

Écartée une première fois par le gouvernement

En avril 2020, la Dre Liu avait confirmé à LCN avoir offert son expertise au gouvernement du Québev pour combattre la pandémie de COVID-19.

«Il y a quelques personnes qui m’ont dit que je n’avais pas les compétences pour répondre à des épidémies dans un milieu comme le Québec et c’est vrai que j’ai surtout répondu à des épidémies dans les pays en voie de développement ou dans les pays en guerre», avait-elle expliqué.

Photo Simon Clark

Des sources proches du dossier ont confirmé à Radio-Canada qu’elle avait été écartée par crainte qu’elle ne puisse être «contrôlée».

En pleine première vague, la pédiatre avait ainsi décidé de prêter main-forte au réseau de la santé en offrant son aide à un CHSLD, alors que ces établissements étaient durement touchés.

Prof à l’Université McGill

En mai dernier, l’Université McGill l’a accueillie comme professeure spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires. La Dre Liu est d'ailleurs elle-même une diplômée de l’établissement universitaire montréalaise. Elle y a terminé des études en médecine en 1991.

Elle s'est jointe à l’École de santé des populations et de santé mondiale (ÉSPSM).

Dans le Top 100 des personnes influentes du Time

En 2015, la Dre Liu fait partie du palmarès des 100 personnes les plus influentes de la planète du Time Magazine, aux côtés de l’ancien président américain Barack Obama, du président russe Vladimir Poutine et de l’ex-chancelière allemande Angela Merkel.

«La Dre Liu a visé juste à plusieurs reprises, et MSF était au bon endroit au bon moment, écrivait à l'époque le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Dr Tom Frieden. MSF avait raison de tirer la sonnette d’alarme sur la propagation sans précédent du virus de l’Ebola. Et la Dre Joanne Liu a eu raison de sonner l’alarme en faveur d’une action mondiale accrue.»