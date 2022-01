Arnaud Soly donne la «vraie raison du départ du Dr Horacio Arruda» et c’est hilarant

Partager







L’humoriste Arnaud Soly a été vite sul piton et a publié, immédiatement après la conférence de presse du premier ministre Legault de lundi, une chanson mettant en vedette l’ancien DNSP.

Dans la parodie que Soly a publiée sur Instagram, François Legault explique que le docteur Arruda a quitté son poste parce qu’il veut se lancer dans le rap.

• À lire aussi: Plusieurs vedettes se joignent à Arnaud Soly pour écorcher les influenceurs de Cancún



Il nous présente ensuite le premier single d’Horacio Arruda en tant que rappeur.

«MC Horac-yo Arrudope, OMG chu le boss, I don’t give à f*ck, si tu m’aimes pas, change de poste», lance d’emblée l’ancien directeur national de la santé publique, grâce à la magie d’un montage vidéo légèrement trafiqué.



Soly, toujours très doué en rap (on se souvient de son beef légendaire avec Koriass), se surpasse et trouve même le moyen d’aborder le sujet des CHSLD et des influenceurs dans l’avion vers Tulum dans le bref 30 secondes que dure sa chanson.

• À lire aussi: Arnaud Soly se moque des influenceurs dans le sud dans une capsule hilarante



En moins de vingt-heures, près de 350 000 visionnements de la parodie ont été effectués sur Instagram.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s