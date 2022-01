Jusqu’à 870$ de rabais sur des portables de gaming Razer

Partager







On a déniché une offre sur une sélection de portables de gaming puissants de Razer à des prix qu’on ne peut ignorer. Faites vite avant qu’il n’en reste plus!

Les temps sont encore difficiles pour ceux qui voudraient se lancer dans le montage d’un ordinateur de bureau pour le gaming. C’est pourquoi plusieurs joueurs se tournent vers des ordinateurs portables, en attendant que le marché se calme.

En plus d’être légers et compacts pour le travail et l'école, les portables de gaming de Razer offrent assez de puissance pour rouler les jeux les plus récents sans tracas ni compromis.

Jusqu’à l’épuisement des stocks, il est possible de mettre la main sur deux modèles Blade Stealth 13, dont un avec un écran tactile:

Ordinateur portable de gaming Razer Blade Stealth 13 - 2494,93 $ 1624,99 $

Intel Core i7-1165G7



NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q



Écran 1080p 120 Hz



16 Go de RAM et 512 Go SSD

Ordinateur portable de gaming Razer Blade Stealth 13 - 2695,06 $ 1874,99 $

Intel Core i7-1165G7



NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q



Écran tactile OLED 1080p 60 Hz



16 Go de RAM et 512 Go de SSD

