Le Barranco ouvre un comptoir café-sandwich et offre du chocolat chaud gratuitement pour l’occasion

Partager







Le restaurant péruvien Barranco a cru bon d’ajouter une flèche à son arc en lançant un comptoir café et sandwichs le 14 janvier prochain à même son restaurant.

Pour l'occasion, le Barranco offrira du chocolat chaud gratuit à tous ses clients, ainsi qu’aux livreurs, ce vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 16h.

«Ce comptoir, ça fait quelque temps qu'on y pense, mais on a devancé le projet parce qu'on s'est dit que cela nous permettrait de conserver nos employés et de leur donner du travail pendant ces temps difficiles. C’est grâce à eux, à leur aide qu’on peut enfin le réaliser» racontent les propriétaires de l’endroit.

Ça veut dire que tous les jours de 10h à 16h, les clients du Barranco pourront passer chercher sandwichs, cafés et plats cuisinés péruviens pour emporter.

En plus de la formule péruvienne urbaine disponible de 16h à 22h, il vous sera désormais possible de retrouver les saveurs distinctes du Barranco pour emporter. Cet hiver donc, vous pourrez profiter de la saucisse huachana, l'aji amarillo et le chimichurri ainsi que du délicieux café du torréfacteur montréalais Cafeine Pushers.

En effet, le menu comptoir comprendra des classiques péruviens revisités à attraper sur le pouce. Les chefs péruviens Daniel Silva Reyes et Michelangelo Miceli mettent la main à la pâte afin d'offrir des concoctions gourmandes et uniques. Parmi celles-ci, le Muffin Con Chorizo (sur muffin anglais), le Cheese Cake Péruvien et le sandwich Asado (avec oignons caramélisés) réussissent à nous mettre l'eau à la bouche.

Lors de l’annonce de la réouverture des salles, le concept du comptoir café et sandwichs devrait déménager dans un autre local sur le Plateau Mont-Royal, non loin du restaurant.

Pour l’instant, la cuisine du Barranco demeure ouverte pour les commandes à emporter ou en livraison. Pour commander, c’est ici.

Barranco

4552, rue Saint-Denis, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s