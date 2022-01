Découvrez les 10 participants Too Hot To Handle 3 dans une bande-annonce sexy

Partager







Les avides de télé-réalité seront servis avec la sortie imminente de la troisième saison de Too Hot To Handle sur Netflix, prévue pour le 19 janvier.

Le synopsis? Un groupe de 10 célibataires sexy ensemble aux îles Turques et Caïques, qui doivent observer une seule règle pour remporter une importante somme d'argent: résister à la tentation de se rapprocher physiquement.

La bande-annonce a été dévoilée aujourd'hui et on est mis en garde. Ce sera la saison la plus chaude de la série.

Découvrez les candidats qui font partie de l'émission.

Les gars:

1. Truth, 23 ans

Truth est étudiant en criminologie et athlète en basket. Il habite le Texas.

2. Stevan, 25 ans

Ce bad boy bourreau des coeurs est mannequin. Il est établi à Los Angeles.

3. Patrick, 29 ans

Mannequin, acteur, spécialiste de la botanique et des aventures d'une nuit, l'hawaïen Patrick fait rêver du haut de ses 6 pieds 5 pouces.

4. Nathan, 24 ans

Le plus célèbre party animal de Cape Town en Afrique du Sud est également mannequin et étudiant en affaires à ses heures.

5. Harry, 29 ans

Croyez-le où non, ce tombeur s'auto-proclame sosie de Harry Styles. Outre cette caractéristique, Harry est arboriculteur au Royaume-Uni.

Les Filles:

1. Jaz, 25 ans

Jaz est designer de mode établie en Virgnie. Elle est toujours à la fine pointe des tendances. C'est facile quand on est mannequin et entrepreneur!

2. Holly, 23 ans

Une représentante canadienne à Too Hot To Handle! Holly étudie présentement la psychologie au Colorado et est mannequin.

3. Beaux, 24 ans

Beaux charmera par son accent british. Elle est secrétaire juridique au Royaume-Uni.

4. Izzy, 24 ans

Izzy aussi a de quoi charmer avec son accent. L'entraineuse personnelle du Royaume-Uni est très compétitive dans la vie comme dans le sport.

5. Georgia, 26 ans

La briseuse de coeurs est une étudiante sage-femme d'Australie. Son ultime crush est Justin Bieber. Elle cherche à retrouver les caractéristiques du chanteur dans les hommes qu'elle fréquente.

Too Hot To Handle sera disponible dès le 19 janvier sur Netflix.

