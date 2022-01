Pour faire face à la pénurie de PS5, Sony produira... plus de PS4

Partager







On ne saura possiblement jamais quels étaient les plans de lancement originaux de Sony pour la PlayStation 5, mais si on peut se douter de quelque chose, c’est assurément que la pandémie de COVID-19 les a bouleversés.

Résultat: plus d’un an après sa mise en vente, la PS5 est encore excessivement difficile à trouver, comme plusieurs autres produits électroniques, d’ailleurs, alors que les chaînes d’approvisionnement sont hypothéquées par la crise sanitaire et que la production de semiconducteurs ne répond plus à la demande.

Alors, quelle serait la solution de Sony pour pallier ce manque criant de PS5 sur les tablettes des magasins du monde entier? Selon Bloomberg, ce serait de continuer à produire davantage de PS4 en 2022.

Ainsi, même si le géant japonais n’avait jamais explicitement dit qu’il cesserait de fabriquer sa console précédente, l’entreprise prévoyait, d’après une source du média américain, d’arrêter d’en assembler à la fin de 2021.

Ce changement de stratégie amènerait donc la fabrication d’environ 1 million de PS4 supplémentaires cette année, ce qui permettrait «d’enlever de la pression sur la production de PS5 de l’entreprise», puisque la PlayStation de génération précédente est plus simple à concevoir et utilise des pièces moins avancées.

Toujours selon Bloomberg, le fait de poursuivre la production de PS4 permettrait également de donner plus de marge de manœuvre à Sony lorsque viendrait le temps de négocier de nouvelles ententes avec ses fournisseurs et sous-traitants.

En d’autres mots, ne vous attendez pas à voir le fabricant japonais abandonner la PS4 en 2022 au profit de la PS5. La console précédente de Sony, pénuries et pandémie obligent, risque de faire encore partie des plans pour plusieurs mois, au minimum.

Contacté par Bloomberg, Sony a réfuté certains échos, soutenant qu’elle n’avait jamais planifié d’arrêter de produire la PS4 dans un avenir prochain. «Il s’agit de l’une des consoles les plus vendues de l’histoire et il y a toujours un croisement entre les générations», a mentionné un porte-parole.

Rappelons qu’à ce jour, plus de 116 millions de PlayStation 4 ont trouvé preneur. Ce n’est pas autant que la PS2, qui s’était écoulée à plus de 155 millions d’unités, mais quand même, il s’agit malgré tout d’une console qui a eu énormément de succès pour Sony.

Pour celles et ceux qui, malgré la rareté, aimeraient mettre la main sur une PS5, l’équipe de Pèse sur start a rédigé un petit guide, qui pourra possiblement vous aider à trouver la console tant convoitée. Qui n’essaie rien n’a rien!

