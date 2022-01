«Un cauchemar qui ne s’arrête pas» : cet entrepreneur envisage de quitter le domaine des bars après 10 ans de carrière

Partager







Vingt-deux mois après le début de la pandémie, le tenancier de trois bars montréalais Mathieu Ménard qualifie de «cauchemar» sans fin la situation vécue présentement en tant qu’entrepreneur dans le domaine et songe à le quitter.

• À lire aussi: Démotivés, des restaurateurs abandonnent les repas pour emporter

• À lire aussi: TikTok se lance dans la livraison de vos recettes virales préférées

«Serais-je mieux de retourner en agence, ne plus avoir de stress [...] plutôt que d’être chez nous à faire de l’anxiété, à voir un gouvernement qui promet des choses et qui tarde à les donner, à recevoir le téléphone de certains fournisseurs qui veulent être payés?», se questionne celui qui est copropriétaire des bars Waverly, Le Blind Pig, Minéral ainsi que l’épicerie italienne Aperitivo Village, située sur la rue Atateken, à Montréal.

L’entrepreneur de 36 ans et ses associés sont présentement en période de réflexion quant à l’avenir de leurs actifs. Mathieu Ménard qualifie la situation actuelle de «cauchemar qui ne s’arrête pas».

Pour le moment, il n’envisage pas «tirer sur la plug» en raison des engagements financiers qu’il doit respecter auprès des institutions financières et des propriétaires d’immeubles dans lequels il loue des locaux.

Tanné de se «serrer les coudes»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Mathieu Ménard

Malgré tout, l’entrepreneur n’en peut plus de se «serrer les coudes» comme lui demande le premier ministre François Legault alors que ses homologues des autres pays peuvent toujours opérer.

« [Le gouvernement disait] : "Faites-vous vacciner, ça va être votre passeport pour la liberté". C’est de la bullshit. C’est un pas en avant et un pas en arrière», pense celui qui comprend tout de même la situation épidémiologique du Québec.

Mathieu Ménard estime qu’il aurait pu générer des ventes de plus de 700 000$ si son établissement avait accueilli des clients au Blind Pig entre janvier et juin 2021.

«Cet argent-là ne reviendra jamais», craint-il. Il chiffre maintenant à 130 000$ sa dette engendrée pour ledit établissement.

En affaires depuis 10 ans

Photo Agence QMI, Joël Lemay Mathieu Ménard, assis entre deux plexiglas dans sa brasserie Blind Pig à Montréal, pointe l’incompétence du gouvernement dans sa gestion de crise.

Mathieu Ménard a commencé sa carrière dans la restauration il y a un peu plus de dix ans. Ébéniste de formation, celui qui travaillait dans une agence de marketing embrassait le rêve de travailler dans le domaine. Il a met d'abord sur pied Le Chasseur, un resto-bar situé dans le quartier Hochelaga, à Montréal, qui fermera finalement ses portes trois ans plus tard. C'est à ce moment que l'aventure du Blind Pig, toujours dans Hochelaga, commence.

En 2020, lors de la deuxième vague de la pandémie, il ouvre le bar Minéral ainsi que le Blind Tiger, un resto thaïlandais «take-out». Mais faute de rentabilité et de motivation, l’entrepreneur ne souhaite pas vivre l’expérience des repas pour emporter de nouveau.

En février 2021, il lance Aperitivo Village, mais ce dernier a fermé ses portes ce mercredi pour une durée indéterminée. La cause : le trop peu d’achalandage. «Dans les rues, il n’y a personne. [Avec les récentes fermetures], la ville est morte», déplore-t-il.

Quelques mois plus tard, en novembre 2021, il devient copropriétaire du Waverly, sur la rue Ontario.

Mais après autant de projets lancés, pourquoi songe-t-il abandonner? «[Cet été], on était encore dans un discours [du gouvernement Legault] nous disant qu’advenant une autre vague, il ne fermerait pas [les bars et restaurants]. On a fait confiance au gouvernement [...], mais ce n’est pas du tout ce qui est arrivé», dit Mathieu Ménard.

Pas le premier cri du cœur

AFP David McMillan

Au cours des derniers mois, Antonin-Mousseau Rivard (Le Mousso) et David McMillan (Joe Beef) ont émis des inquiétudes sur les réseaux sociaux quant à l’industrie de la restauration. David McMillan a même quitté le domaine il y a deux mois, épuisé de sa carrière.

Les différents cris du cœur de ses homologues ne le rendent pas indifférent. «Il va falloir considérer l’âme de la table et le restauration comme un moteur économique», pense-t-il.

Il exhorte le gouvernement Legault à se pencher sur la situation économique de la Ville de Montréal. «L’été dernier, [les différents paliers de gouvernement] se demandaient comment faire pour réanimer le centre-ville. Ils l’ont tué, répond-il. Ce n’est pas une réanimation que vous devez faire, c’est une naissance. Mais une naissance, ça va prendre des années à revenir», ajoute l’entrepreneur.

Lors de la prochaine ouverture, les clients doivent s’attendre à une hausse significative des prix lors de leur prochaine visite au restaurant, avance-t-il.

Au cours des dernières années, le prix de ses aliments, de ses assurances et de l'électricité a augmenté drastiquement, note-t-il. «Toutes mes dépenses ont doublé dans les dix dernières années, mais pas le prix de mon burger, conclut Mathieu Ménard. Ça ne fait plus aucun sens.»



À voir: la pénurie de main-d'oeuvre dans les restos expliquée par des cuisiniers