Voici la technique TikTok pour une peau parfaite sans fond de teint

En 2022, on embrasse la beauté naturelle. On tend à montrer notre peau pour ce qu’elle est, jolie avec ça composition et ses imperfections. On a toutes des pores, des boutons qui arrivent sans être invités, de la texture, des rougeurs, de la brillance, une peau, quoi!

C’est pourquoi une nouvelle tendance TikTok n’est jamais bien loin pour nous aider à adopter la philosophie de l’heure, less is more.

Un bon nettoyage, une hydratation adaptée à notre type de peau, une base de teint et un peu de cache-cerne stratégiquement placé sont tout ce dont on a besoin pour une peau radieuse et vraie.

L’artiste maquilleuse et TikTokeuse Charlotte Rose Hyatt-Willis en fait la démonstration et explique la routine qui la fait se sentir bien sans se camoufler sous un fond de teint couvrant et des poudres.

Elle débute avec une eau micellaire sur un coton pour enlever toutes peaux mortes et résidus qui pourraient se trouver sur son visage. Le produit utilisé pourrait tout aussi bien être un lait nettoyant ou un nettoyant adapté selon le type de peau.

Eau micellaire Bioderma, 16$ sur Amazon

Courtoisie

Eau micellaire laiteuse Drunk Elephant, 37$ chez Sephora

Courtoisie

Elle poursuit avec une hydratation, geste impératif pour toutes les peaux, de très sèche à très grasse, pour réguler le sébum et créer l’hydratation nécessaire à la peau.

Crème fraicheur hydratante My Clarins, 29$ chez Clarins

Courtoisie

Crème ultra-réparatrice First-Aid Beauty, 50$ chez Sephora

Courtoisie

À cela, avant les autres étapes, il est conseillé d’ajouter une protection solaire. Les experts en soin de la peau ne le répèteront jamais assez, c’est primordial pour éviter un vieillissement cutané précoce ainsi que le développement de cancers et autres effets néfastes

Idéal Soleil Lotion ultra-légère, 28$ par Vichy

Courtoisie

Spray solaire ultra transparent de Neutrogena, 15$ sur Amazon

Courtoisie

C’est par la suite que ça se joue pour une formule maquillage passe-partout. La maquilleuse applique une base de teint avec d’uniformiser la peau. Une formule en bâton ou en tube peut faire l’affaire.

Blur stick de Revolution Pro, 15$ chez Revolution Beauty

Courtoisie

The Porefessionnal à base d'eau de Benefit, 18$ chez Sephora

Courtoisie

Quelques coups d’illuminateur aux endroits qui doivent être mis en lumière, du cache-cerne à des endroits stratégiques et le tour est joué.

The Glow stick couleur Champagne, 13$ chez Revolution Beauty

Courtoisie

Anticerne crémeux radieux de Nars, 39$ chez Sephora

Courtoisie

