Voici les emplois les plus en demande pour 2022

Partager







Dans ses prévisions annuelles sur les carrières, dévoilé mercredi, Randstad Canada met en évidence les impacts de la pandémie sur l’économie et la main-d’œuvre.

• À lire aussi: Comment demander une augmentation de salaire comme un boss

• À lire aussi: Congés de maladie: un employeur ne peut pas imposer un dépistage à ses employés, selon le ministre du Travail

Dans son rapport, Randstad rappelle que les problèmes reliés aux chaînes d'approvisionnement «continuent de se répercuter sur l'industrie des biens et services» si bien que les entreprises ont été contraintes de réévaluer leurs modèles d'affaires et d'optimiser leurs processus de production et de service à la clientèle.

«Encore cette année, nous prévoyons que les chercheurs d'emploi auront l'embarras du choix s'ils possèdent les compétences tant recherchées par les employeurs», a affirmé Patrick Poulin, président de Randstad Canada.

Les compétences les plus demandées

Alors qu’en 2021, les travailleurs du commerce de détail et les caissiers étaient très demandés, cette année les compétences liées au service à la clientèle sont plus importantes que jamais, a estimé Randstad. La planification fait aussi son entrée dans le palmarès de cette année en raison de la nécessité pour les entreprises de tenir compte des facteurs de sécurité et de bien-être.

Service à la clientèle

Planification

Ventes

Nettoyage

Réparation

Budgétisation

Gestion de projets

Contrôle de la qualité

Soutien administratif

Comptabilité

• À lire aussi: Impôts: vous pourrez obtenir 500$ en déductions du fédéral si vous travaillez de la maison

Les 10 meilleurs rôles de travail à distance

Le travail à distance et les approches hybrides flexibles continuent d’être largement privilégiés par les chercheurs d’emploi et les employeurs. Ainsi, selon Randstad, les principaux rôles à rechercher en 2022 vont de la vente et du marketing au développement de logiciels, en passant par le soutien technique, la gestion de projets et la comptabilité.

Représentant en centre d'appels

Développeur de logiciels

Comptable

Tenue de livres

Spécialiste du marketing numérique

Responsable des médias sociaux

Analyste de données

Chef de projet

Assistant administratif

Soutien informatique

Les emplois les plus payants

«Étant donné qu'un grand nombre d'organisations s'appuient sur des systèmes informatiques en nuage et des intégrations informatiques fiables pour gérer leurs activités à distance, il n'est pas surprenant de voir la demande exploser pour les professionnels de la technologie, comme les architectes en infonuagique, les gestionnaires des opérations informatiques ou les développeurs logiciel», a indiqué M. Poulin qui invite les jeunes à envisager une carrière axée sur la technologie.

De plus, les pressions sur le marché du logement et la nécessité de réaménager les espaces industriels et commerciaux «entraînent une forte demande de gestionnaires de projets de construction», peut-on lire dans le rapport. Randstad souligne qu’en raison d’une pénurie générale en science, technologie, ingénierie et mathématiques, la rémunération est plus élevée pour ces emplois.

Développeurs et ingénieurs logiciel

Contrôleur financier

Directeur d'usine

Programmation d'applications

Directeur marketing

Développement d'affaires

Architecte, infonuagique

Directeur des opérations informatiques

Ingénieur électricien

Chef de projet en construction