«Ma langue, je la préfère dans la bouche des gens que dans un Bescherelle» - Manal Drissi

La chroniqueuse, autrice et humoriste, Manal Drissi, prend position sur le droit de commercer en français dans cette vidéo et lance un message clair et inclusif: «Ça se peut-tu parler français sans être constamment sous évaluation? Parler français par envie, par amour, parce que c’est la langue qui nous unit?»

Elle en profite également pour partager ses façons préférées (et farfelues!) de faire ses achats en français. Une chose est sûre: après le visionnement de cette capsule, vous ne commercerez plus jamais en français de la même manière!

En tant que consommateur et consommatrice, Option consommateurs vous rappelle que vous pouvez, en tout temps, demander de vous faire servir ou d’obtenir de l’information en français lorsque vous faites affaire avec un commerçant au Québec. C’est votre droit!