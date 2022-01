MGK et Megan Fox se fiancent et boivent leur sang pour célébrer ça

Partager







Fidèle à son habitude, le couple composé de l’actrice Megan Fox et du musicien Machine Gun Kelly (MGK) a encore travaillé ben fort pour être bizarre.

MGK a d'abord fait la grande demande à sa copine. Ensuite, les tourtereaux tenaient à souligner de façon bien unique cette prochaine étape dans leur vie de couple en captant chaque moment de la grande demande, mais aussi en buvant chacun le sang de l’autre.

Une excellente idée. (Non.)

C’est ce que Megan Fox a expliqué dans son long message pour annoncer ses fiançailles avec le chanteur:

«Contre toutes attentes, un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble et aussi ri plus que je croyais possible, il m’a demandé en mariage. Et comme dans chaque vie avant celle-ci et toutes les autres qui suivront, j’ai dit oui... et puis nous avons bu chacun le sang de l’autre.»

Dans la vidéo, on peut voir MGK s’agenouiller auprès de sa douce alors que des oiseaux chantent. Le rappeur explique sur Instagram qu’il s’agit de l’endroit exact où il est tombé amoureux de sa femme.

«Oui, dans cette vie et toutes les autres. Sous les mêmes branches où nous sommes tombés amoureux, je l’ai amenée pour lui demander sa main», raconte MGK.

Il a également dévoilé la bague unique qu’il a offerte à sa fiancée, composée en fait de deux bagues distinctes.

«Je sais que la tradition veut que l’on offre qu’une seule bague, mais j’en ai dessiné deux avec Stephen Webster: l’émeraude (sa pierre de naissance) et le diamant (ma pierre de naissance) montés sur deux anneaux magnétiques formés d’épines reliant les deux moitiés d’une même âme. Le tout forme un coeur obscur, qui représente notre amour.»

