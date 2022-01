Oubliez la coupe Longueuil, c'est la coupe «pieuvre» qui va dominer en 2022

Partager







L’année 2021 a été marquée par le retour en force des coupes de cheveux audacieuses de rockeuses, comme le mullet, le shag et même la wolfcut. Nouvelle variation pour 2022, la coupe pieuvre est celle qui risque de dominer les tendances cette année.

La coupe de cheveux de pieuvre se caractérise par un étage plus épais de cheveux sur le dessus et des longueurs contrastantes et fines en dessous.

On sait que le mouvement emo de la fin des années 2000 effectue actuellement un retour et la coupe pieuvre est une version raffinée et modernisée de la fameuse coupe de cheveux emo de l’époque.

Si on portait la coupe pieuvre très droite avec quelques mèches gaufrées, en 2022, la coupe pieuvre est pleine de mouvement, avec des vagues et des boucles.

Souvent agrémentée de couleurs vibrantes, cette coupe donne immédiatement du style à celle qui la porte.

Cette coupe de cheveux convient autant aux chevelures très courtes qu’à celles plus longues: il suffit simplement de créer un contraste marquant entre l’étage du haut et celui du bas.

À vous de jouer!

