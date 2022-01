5 choses à savoir sur Changpeng Zhao, cet ex-Montréalais à la fortune de 118 G$

Partager







Avec une fortune estimée à 118 milliards de dollars, le Canadien Changpeng Zhao, qui a étudié à Montréal, se classe au 12e rang des personnes les plus riches au monde, selon Bloomberg. Voici cinq choses à savoir sur le milliardaire.

• À lire aussi: En 2021, le Bitcoin a consommé plus d'énergie que l'Argentine

• À lire aussi: Vous pourriez acheter un NFT du party en avion du groupe de voyageurs québécois

• À lire aussi: NFT: survol des plus grosses transactions de 2021

Il est d’origine chinoise

Changpeng Zhao, mieux connu sous le nom de CZ dans le monde de la cryptomonnaie, est né en septembre 1977 dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine.

Ses deux parents travaillaient dans le monde de l’enseignement. Son père, qui était professeur, a été qualifié d’«intellect pro-bourgeois» et a dû temporairement s’exiler de Chine après la naissance de CZ.

Sa famille et lui ont immigré au Canada à la fin des années 1980. Ils se sont établis à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Il a fondé Binance en 2017

Binance, c’est son petit bébé, qu’il a lancé en 2017. En 180 jours seulement, Zhao a mené son entreprise au premier rang mondial des échanges cryptographiques, peut-on lire sur le blogue de son entreprise.

Bloomberg

Grosso modo, Binance est l’une des plus grandes – sinon la plus grande – plateformes d’échange de cryptomonnaie au monde par volume de transactions, selon Bloomberg. La compagnie propose des marchés dans plus de 600 cryptomonnaies et comptait plus de 90 millions d’utilisateurs à la fin de 2021.

Il a débuté au bas de l’échelle

Zhao n’est pas devenu l’un des hommes les plus riches au monde du jour au lendemain. À l’adolescence, le jeune Chinois d’origine a occupé divers emplois pour aider sa famille financièrement. Il a notamment «flippé» des burgers au McDonald’s et a travaillé de nuit dans une station-service.

Il le dit lui-même: il est parti des burgers pour se rendre jusqu'aux bitcoins.

Il a étudié à Montréal

L’entrepreneur de 44 ans est-il une fierté québécoise? Presque, puisqu’il est diplômé en informatique de l’Université McGill. C’est d’ailleurs à l’âge de 16 ans qu’il a commencé à baigner dans le monde du codage.

Une fois ses études terminées, il a souvent voyagé entre Tokyo et New York. Il a notamment créé des logiciels de négociation boursière pour la Bourse de Tokyo.

En 2005, il démissionne d’un job où il avait reçu trois promotions en deux ans et s'installe à Shanghai.

Il y lance alors Fusion Systems, une société connue pour construire certains des systèmes de transactions à haute fréquence les plus rapides pour les courtiers, rapporte le magazine Forbes.

Il a découvert la cryptomonnaie en jouant au poker

Sur son blogue, CZ raconte avoir découvert le Bitcoin en 2013, lors d’une partie de poker. Il a alors lu le livre blanc de la cryptomonnaie, qui était encore peu connue à l'époque. C'est à ce moment qu’il aurait décidé de se lancer all-in dans le monde de la cryptomonnaie. Il est même allé jusqu’à vendre son appartement pour se procurer des Bitcoins.