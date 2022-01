Novak Djokovic, non vacciné, voit de nouveau son visa annulé par l'Australie: retour sur la saga

Partager







La saga entourant la participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie se poursuit: après qu'un juge eut ordonné sa libération d'un centre de rétention, voilà que l'Australie vient une fois de plus d'annuler le visa du joueur serbe, qui est non vacciné. Voici tout ce qu'il faut savoir sur une affaire rocambolesque.

Positif à la COVID-19, il accorde des entrevues

Deux jours après avoir assisté à un match de basket à Belgrade avec plusieurs personnes qui ont ensuite été déclarées positives, Djokovic obtient un résultat négatif au test antigénique, puis un résultat positif au PCR le lendemain.

Le Serbe de 34 ans a ensuite participé à une rencontre avec de jeunes joueurs de tennis. Il assure s'être soumis auparavant à un deuxième test antigénique, également négatif. «Je n’avais pas de symptômes, je me sentais bien et je n’avais pas reçu la notification du PCR positif avant la fin de cet événement», a-t-il assuré dans un communiqué publié sur Instagram le 12 janvier.

Le lendemain, il accorde une interview et prend part à une séance photo pour le quotidien sportif français L’Équipe, alors qu’il sait qu’il est positif. «Je me suis senti obligé [...] car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j’ai veillé à respecter la distanciation sociale et à porter un masque, sauf lorsque mon portrait photo a été fait», dit-il.

Le Serbe a aussi mentionné qu'il a commis «une erreur de jugement» et admet qu’il aurait «dû reporter cet engagement».

En Australie et pas vacciné

Pour participer à l’Open d’Australie, l’un des quatre plus gros tournois de la saison, et pour entrer au pays, les athlètes devaient être vaccinés. Cette condition était connue depuis plusieurs semaines. Le joueur serbe n’est toutefois pas vacciné et a à maintes reprises exprimé des doutes sur le vaccin depuis le début de l’année.

Le 4 janvier, le no 1 mondial avait annoncé avoir obtenu de l’État de Victoria, où se déroule l'Open d'Australie, une «dérogation médicale» lui permettant de prendre part au tournoi.

Cette décision a soulevé un tollé en Australie, où des mesures particulièrement strictes ont été instaurées pour lutter contre la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Une erreur de visa

Selon la presse australienne, celui qui a gagné le tournoi à neuf reprises n’aurait pas rempli le bon formulaire pour le type de visa qu’il avait demandé.

Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l’État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, constatant que l’équipe de Djokovic avait demandé «le mauvais type de visa», indique le quotidien The Age.

Le joueur cherchait à entrer dans le pays avec un visa de travail qui «nécessitait l’accord du gouvernement victorien», selon le quotidien The Australian.

Séjour dans un centre de rétention

Novak Djokovic n'a pas eu droit à un traitement de faveur. Le gouvernement australien, qui lui a refusé l'entrée, l'a envoyé dans un hôtel utilisé comme centre de rétention. Le choix de l'hôtel, qui aurait mauvaise réputation, a été décrié, notamment en Serbie.

Des Serbes tendent le drapeau national de la Serbie à Belgrade, pour appuyer le joueur de tennis Novak Djokovic, le 9 janvier 2022.

Le président serbe, Aleksandar Vucic, a accusé l’Australie de faire «une chasse politique».

Le père du tennisman, Srdjan Djokovic, a pour sa part participé à une manifestation pour soutenir son fils. Il a dénoncé le «corona-fascisme» des autorités australiennes.

«Jésus a été crucifié et soumis à beaucoup de choses, mais il a tenu et est encore vivant parmi nous», a déclaré le père du joueur à la veille du Noël orthodoxe. «Novak est lui aussi crucifié de la même manière, lui, le meilleur sportif et homme du monde.»

Djokovic est libéré

Le lundi 10 janvier, un juge australien a ordonné la libération de Novak Djokovic.

L'hôtel où s'est retrouvé le Serbe Novak Djokovic lors de sa première détention. Il pourrait y retourner dès samedi.

Selon les conclusions du tribunal, le joueur, qui se prévalait d’une exemption médicale obtenue auprès de la Fédération australienne de tennis, organisatrice du premier Grand Chelem de l’année, n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments avant que son visa ne soit invalidé par les autorités.

Un déplacement qui n'a pas été signalé

Quelques jours plus tard, alors qu’il reprenait l’entraînement, de nouvelles informations circulaient laissant croire qu’il n’avait pas signalé, dans le document remis à son arrivée en Australie, son déplacement en Espagne, effectué dans les 14 jours précédant son arrivée à Melbourne.

AFP

Encore menacé d'expulsion

Vendredi, le gouvernement australien a de nouveau annulé le visa de Djokovic, menacé d'être renvoyé en rétention le samedi 15 janvier, le temps que l'on examine son recours.

Les sanctions pourraient être bien plus sévères: cette annulation de visa implique que Djokovic sera interdit d’entrée dans le pays pendant trois ans, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles.

Novak Djokovic en préparation pour l'Open d'Australie. Photo prise le 12 janvier 2022.

Dès samedi, en attendant la décision de la justice australienne, il pourrait être renvoyé dans l'hôtel transformé en centre de détention.

La justice se prononcera dans les prochains jours sur le sort du joueur serbe. Le gouvernement a annoncé que le joueur ne serait pas expulsé avant que la justice n’ait statué sur son cas.

