Mieux manger en 2022: voici 8 résolutions à adopter... plutôt qu’un régime

Avec la nouvelle année, vous êtes probablement bombardé de publicités qui tentent de vous convaincre de commencer un régime amaigrissant. Pourquoi ne pas les ignorer? Plutôt qu’un régime, trois spécialistes nous suggèrent de bonnes résolutions alimentaires à adopter en 2022.

Pourquoi voudrait-on commencer un régime?

Pour certains, un régime peut être un bon moyen de «retrouver un certain sentiment de contrôle», croit Caroline Huard, mieux connue sous le nom de Loounie. «Et c’est tout à fait normal de sentir le besoin de reprendre le contrôle sur son alimentation», assure-t-elle.

En période d’incertitude et de stress, comme en pleine pandémie, par exemple, le désir de reprendre le contrôle peut être encore plus fort. Et c’est d’autant plus vrai pour les personnes perfectionnistes. «Elles ont l’impression qu’elles pourront gérer les choses», explique la nutritionniste Cynthia Marcotte.

Pourquoi ce n’est pas bon, un régime?

Que l’on commence un régime pour une question d’apparence ou de santé, ça génère beaucoup d’émotions négatives, souligne Cynthia Marcotte.

Et la pression de la minceur pèse parfois très lourd dans la balance. «Les standards de beauté jouent beaucoup [dans notre décision de faire une diète]», constate-t-elle.

«On se fait dicter que la pire chose qui pourrait nous arriver, c’est d’être gros ou de prendre du poids», déplore Loounie, qui vient de lancer sur la plateforme Ohdio le balado À plat ventre: la culture des diètes avec Loounie.

L’experte en alimentation végane propose que l'on se questionne sur nos intentions avant de commencer une diète. Souvent, insiste-t-elle, il est possible de remplacer un régime par des gestes moins restrictifs qui vont réellement avoir un impact positif sur notre alimentation.

La nutritionniste Karine Gravel, qui a écrit un livre sur l’alimentation intuitive, insiste d’ailleurs pour dire que, «dans la majorité des cas, le poids perdu va être repris [après un régime]».

Voici donc quelques résolutions alimentaires à adopter cette année:

1 | Cuisiner davantage

Faire ses repas soi-même permet de découvrir de nouveaux aliments, et c’est souvent bien pour notre santé.

2 | Rendre sa cuisine plus fonctionnelle

On a plus de plaisir à cuisiner dans une cuisine bien aménagée! Loounie recommande de désencombrer ses tiroirs et son garde-manger, d’aiguiser ses couteaux et de laisser certains appareils, comme le robot culinaire, à portée de main.

3 | Organiser son frigo

Savoir ce qu’on a dans le réfrigérateur permet de moins gaspiller. Préparer ses légumes à l’avance peut aussi aider à éviter le gaspillage.

4 | Manger plus de végétaux

Loounie, qui est elle-même végane, croit que la nouvelle année est un moment idéal – le prix de la viande et du panier d’épicerie ne cesse d’augmenter – pour intégrer de nouveaux aliments végés à son quotidien.

Mettre plus de légumes dans son assiette, plutôt que de retirer des aliments, est un bon moyen de changer son alimentation, croit Cynthia Marcotte.

5 | Manger de façon plus consciente

Prendre ses repas en pleine conscience plutôt que de les engloutir devant la télé permet d’apprécier davantage ce que l'on a cuisiné.

Adopter l’alimentation intuitive, c’est-à-dire manger quand on a faim et non par habitude, est une meilleure option, affirme Karine Gravel.

6 | Faire le ménage de ses réseaux sociaux

Un influenceur parle souvent de régimes et de perte de poids sur Instagram et ça vous fait sentir mal? Désabonnez-vous, tout simplement. Faites attention à l’information que vous voyez et n’hésitez pas à remettre en question ce qui vous semble douteux.

7 | Profiter de la nature

Quoi de plus satisfaisant que de profiter d’un bon repas après une journée en plein air?

8 | Écrire ses accomplissements

Si prendre des résolutions semble irréaliste pour vous, écrire vos accomplissements et les relire à la fin de l’année peut être une solution beaucoup moins contraignante.