Blue Monday: 12 idées d'activité pour contrer la déprime

Le lundi 17 janvier 2022 laissera place au fameux «Blue Monday»: le jour le plus déprimant de l’année.

Stunt publicitaire ou science infuse, les avis autour de cette journée se contredisent. Cependant, avec le stress, le confinement, l’ennui, le froid, il est normal de sentir son moral affecté, et d’avoir forcément envie d’un peu de positif.

Ainsi, Silo 57 vous propose 12 activités non déprimantes à planifier lundi afin de contrer l’effet du Blue Monday.

Pour échapper aux tracas du quotidien, tentez l’immersion totale qu’est l’exposition Imagine-Monet. Après Van Gogh et Picasso, c’est l’heure de se lancer dans l’univers impressionniste de Monet grâce à cette exposition présentée à Arsenal art contemporain Montréal jusqu’au 27 février.

Réservation et passeport sanitaire requis. Prévoir environ 30 minutes.

À l’occasion du Blue Monday, Pizza NO.900 gâte sa clientèle en offrant un spécial 2 pour 1 sur les pizzas Margherita. Grâce au code «j’aimemonvoisin», vous pourrez profiter de cette promotion, ce lundi seulement. L'offre est valide dans tous les Pizza NO.900 du Québec.

Pour une dose importante de réconfort, les chocolats chauds à l'ancienne du Hot Hot Hut connaissent la formule magique. Pour une deuxième année de suite, le comptoir à bubble tea Boba Boba du centre-ville ajoute à son menu des chocolats chauds riches et gourmands.

Pour survivre à la pandémie, plusieurs établissements proposent des menus alléchants disponibles pour la livraison où le ramassage. Gâtez-vous avec un souper délicieux ce lundi. La liste contenant 74 adresses se trouve ici.

Les magnifiques jardins culturels du Jardin botanique demeurent ouverts tout l’hiver et l’accès est gratuit. Avec la belle petite neige déposée sur les installations, il n’y a rien de plus féérique qu’une balade dans les sentiers.

Le parc Jean-Drapeau s’illumine cet hiver grâce à un superbe sentier de glace qui saura plaire à tous. Le sentier des patineurs s’étend sur 500m, et l’accès est gratuit. Le passeport vaccinal n’est pas requis.

Un peu de zoothérapie en cette journée de déprime? Oui, merci! Le Domaine Poissant propose des balades avec un alpaga. Ils sont tellement adorables qu’il est impossible d’être déprimé en leur compagnie.

S’évader à coups de chapitres est une solution parfaite pour fuir la déprime du 17 janvier. Plusieurs librairies indépendantes tapissent la ville. Il est donc impossible de ne pas trouver un roman à ramener à la maison.

L’idée de sortir à l’extérieur ne vous convainc pas? Vous préférez hiberner en cette journée de déprime? Assurez-vous de le faire en tout confort grâce à cette liste d’essentiel élaborée spécialement pour traverser les longues journées froides.

Ce n’est pas pour rien que ces bagels font le tour du web: ils sont franchement délicieux. Le fameux bagel arc-en-ciel peut se préparer avec du fromage à la crème «gâteau d’anniversaire» ou bien sous forme de sandwich si vous voulez vraiment un repas.

Il est impossible de ne pas éclater de rire en dévalant une butte en crazy carpet. À cet effet, voici une liste des meilleures buttes ou glisser à Montréal. Plaisir garanti.

Cook it a récemment introduit à son offre Classe de maîtres deux recettes du chef du restaurant Le Mousso, Antonin Mousseau-Rivard. Vous pourrez ainsi recréer les recettes alléchantes et réconfortantes du chef à la maison. Si vous n’êtes pas abonné Cook it, vous épargnerez 40$ sur votre première boîte grâce au code promotionnel SILO57 (valide seulement pour les nouveaux clients). Les recettes du chef sont disponibles jusqu’au 25 janvier.

