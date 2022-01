Elle lâche tout et fait 1 million par année en se prenant pour un chien sur Onlyfans

Partager







Une Américaine a fait fortune en abandonnant son métier d’opticienne pour agir comme un chien à temps plein, rapporte le Daily Star.

• À lire aussi: Voici toutes les fois où on a parlé d’Hélène Boudreau, «la fille de l’UQAM», cette année

Bonne nouvelle, nous avons plus d'information pour vous:

Capture d'écran TikTok/ @thepuppygirljenna

Jenna Phillips, âgée de 21 ans, est mieux connue des internautes sous son pseudonyme «Puppy Girl Jenna»

Capture d'écran TikTok/ @thepuppygirljenna

En 2020, elle a décidé de lâcher son boulot pour s’ouvrir un compte Onlyfans. Moins de deux ans plus tard, elle reçoit plus d’un million de dollars canadiens en courant après une balle, en attrapant un disque et en mangeant de la nourriture pour chiens.

Capture d'écran TikTok/ @thepuppygirljenna

Celle qui est également active sur TikTok a récemment publié une vidéo dans laquelle elle se promène en laisse dans la rue. Elle se met d’ailleurs à japper lorsqu’elle aperçoit une autre femme attachée après une barrière, à la manière d’un chien (vous aurez compris).

• À lire aussi: Une future maman sur OnlyFans va vendre des billets pour son accouchement

Les deux femmes commencent à aboyer l’une envers l’autre comme deux chiens qui se disputent, jusqu’à ce que le «maître» de Jenna Phillips lui ordonne de continuer son chemin.

La vidéo a été vue par près de 21 millions de personnes sur TikTok.

2022 est déjà une grande année!

Une bonne histoire à ajouter à notre top: • 12 fois où OnlyFans a fait jaser cette année

Suivez-vous le Sac de chips sur Instagram?

À voir aussi:

s

s

s