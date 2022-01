François Legault sera à Tout le monde en parle ce soir

Partager







On sent qu'on est à un point tournant dans la gestion de la pandémie : le premier ministre François Legault sera à Tout le monde en parle dimanche soir, à la veille de la réouverture des écoles et de la levée du couvre-feu.

Il faut dire qu'il s'en est passé des choses dans les dernières semaines! Après l'impressionnant volte-face du temps des Fêtes (rappelons-nous qu'il y a à peine un peu plus d'un mois, on pensait encore qu'on pourrait se réunir à 20 pour le souper de Noël), les mesures de plus en plus restrictives se sont mises à débouler, allant jusqu'à l'imposition d'un couvre-feu et l'interdiction des rassemblements privés.

Celles-ci suivaient une impressionnante flambée de cas et d'hospitalisations qui nous a fait battre de tristes records depuis le début de la pandémie.

Il est aussi très difficile de se faire tester, alors que les cliniques de dépistage sont réservées aux travailleurs essentiels et qu'il n'y a pas de tests rapides pour tout le monde.

Incertitude dans l'air

Malgré cela, le premier ministre a décidé d'aller de l'avant et de maintenir la rentrée scolaire en personne le 17 janvier. Des parents pourraient être appelés à prêter main-forte dans les classes s'il manque d'enseignants, ce qui pousse plusieurs à se demander de quoi aura l'air cette rentrée.

Depuis le début du mois, il y a de l'incertitude dans l'air alors que le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a démissionné. Il est remplacé par le Dr Luc Boileau, qui a été nommé directeur par intérim.

Non-vaccinés

Le gouvernement a aussi évoqué la mise en place de nouvelles mesures visant les non-vaccinés, sans toutefois en préciser toutes les modalités, ce qui crée de la confusion.

Il est notamment question de leur interdire l'accès à certains magasins non essentiels à grande surface, et de demander une somme d'argent à toutes les personnes qui pourraient se faire vacciner, mais qui refusent de le faire.

Il est déjà annoncé que le passeport sanitaire sera requis dans les SAQ et SQDC à partir du 18 janvier.

