Le premier variété de Star Académie reporté à cause de cas de COVID-19

Le premier variété de Star Académie, prévu dimanche soir, est reporté en raison d’une éclosion de cas de COVID-19 chez les candidats.

«C’est avec regret que nous avons appris hier soir qu’un quatrième candidat a testé positif à la COVID-19. Afin de protéger tous les candidats et toute l’équipe devant et derrière les caméras, TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes ont pris la décision de repousser le premier variété», explique la production dans un communiqué.

Ainsi, tous les candidats sont en isolement préventif depuis samedi soir.

Les téléspectateurs connaîtront donc dans une semaine l’identité des 15 Académicien(ne)s qui participeront à la nouvelle saison.

Sans surprise, la première semaine de «La quotidienne» est également reportée.

La grande première sera présentée sur les ondes de TVA le dimanche 23 janvier à 19h, tandis que «La quotidienne» sera diffusée du lundi au jeudi à 19h30 dès le 24 janvier.

