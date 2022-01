Alicia Moffet vend sa magnifique maison rénovée à Blainville pour 899 000$

Partager







La magnifique maison d’Alicia Moffet et son ex-copain Alex Menthink vient de faire son apparition sur le marché immobilier.

Eh oui, la maison qui a fait l’objet d’une populaire web-série, La Casa Moff, sur la chaîne YouTube de la chanteuse est à vendre pour la somme de 899 000$.

La propriété, située à Blainville, offre de grands et beaux espaces de vie lumineux grâce aux immenses fenêtres à l'avant.

Au rez-de-chaussée, on retrouve un joli salon avec plafond cathédrale. À l'arrière, c'est là que se trouve la luxueuse cuisine avec un grand îlot. Un garde-manger avec un deuxième évier se cache derrière les armoires également pour encore plus de fonctionnalité.

La salle à manger se trouve dans cette aire ouverte qui profite d'un foyer pour ajouter une touche de chaleur au style moderne, mais surtout un confort.

La maison compte 5 chambres en totalité dont 3 se trouvent à l'étage.

Une grande salle de bain avec douche double et bain sur pied complète le deuxième étage. Une salle d'eau se trouve ensuite au rez-de-chaussée et une autre salle de bain avec douche se trouve au sous-sol.

En plus de la salle de bain au sous-sol, on retrouve une salle de jeux pour enfant, une salle familiale où écouter des films confortablement et un espace bureau à utiliser à sa guise.

À l'extérieur, un joli terrain clôturé attend les futurs propriétaires ainsi qu'une piscine creusée hyper agréable lors de chaudes journées d'été.

La maison d’Alicia Moffet et d’Alex Menthink est à vendre pour la somme de 899 000$ par Sara-Christine Troini de RE/MAX Crystal.

*À noter que pour visiter la propriété, il vous faut obligatoirement une pré-autorisation bancaire. Les visites débuteront vendredi 21 janvier à midi.

