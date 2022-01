Au sommet des ventes, God of War connaîtrait le meilleur lancement sur PC pour un jeu de Sony

Partager







On n’y aurait jamais cru il y a quelques années, et pourtant, Sony lance désormais certaines de ses exclusivités PlayStation sur PC. Et à regarder les chiffres, force est d’admettre que cela semble une excellente décision.

En ce sens, quelques jours après sa parution vendredi dernier sur PC, God of War trône au sommet des ventes de Steam, devant Monster Hunter Rise, également paru la semaine passée.

Au-delà des ventes, il faut aussi noter que les joueurs sont au rendez-vous. Comme le rapporte Jeuxvidéo.com, avec les données de SteamDB, le titre de Santa Monica Studio serait le jeu de Sony qui a rassemblé le plus de joueurs simultanément sur Steam dans les jours suivant son lancement, avec un sommet de 73 529 personnes.

La palme revenait auparavant à Horizon Zero Dawn avec 56 557 joueurs, suivi de Death Stranding (32 515) et Days Gone (27 450). On peut donc dire sans trop se tromper que God of War génère un intérêt sans précédent sur PC, près de quatre ans après sa sortie sur PS4.

Ce n’est toutefois rien de bien surprenant, après tout le succès rencontré sur PS4 et les excellentes critiques que cumule depuis quelques jours la version PC du jeu d’action-aventure. Celles-ci saluent le très bon portage, notamment en ce qui a trait à la facture graphique et la fluidité du titre.

Espérons que ces (très) encourageantes données motiveront Sony à continuer de porter ses exclusivités de plus en plus rapidement sur PC.

