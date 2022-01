Ce portable de gaming Asus ROG Strix G15 est à son prix le plus bas

Partager







On a déniché un portable de jeu ROG Strix G15 de Asus tout équipé à un prix qu’on ne peut ignorer. Faites vite avant qu’il n’en reste plus!

• À lire aussi: PS5: jusqu’à 258 $ de rabais sur les disques SSD M.2 NVMe Sabrent Rocket 4 PLUS

• À lire aussi: Jusqu’à 870 $ de rabais sur des portables de gaming Razer

En plus d’être l’outil idéal pour le travail et l'école, le Asus ROG Strix G15 a assez de puissance dans le ventre pour rouler les derniers jeux AAA sans sacrifice. C’est pourquoi beaucoup de joueurs se tournent vers des ordinateurs portables, alliant l’utile à l’agréable.

Actuellement affiché à son plus bas prix, le portable d'Asus à 1649 $ est équipé d’un processeur dernier cri AMD Ryzen 9 5900HX, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, de 16 Go de mémoire vive, de 512 Go d’espace de stockage et d’un écran IPS 15,6 pouces 165 Hz.

Pour commander le portable de jeu ROG Strix G15 à 1649 $, c’est par ici.

Voici d’autres portables qui pourraient vous intéresser...

Ordinateur portable de gaming ultra fin 14" ROG Zephyrus G14 Anime Matrix - 2693,99 $

Ordinateur portable de gaming Acer Predator Triton 300 SE - 1659 $

Ordinateur portable de gaming Acer Nitro 5 - 1999,99 $ 1465 $

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s