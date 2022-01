Game Pass: le patron de Xbox réagit positivement à l’arrivée potentielle d’un compétiteur chez Sony

Partager







Alors que les rumeurs du lancement d’un nouveau service chez PlayStation pour faire compétition à la Xbox Game Pass se font de plus en plus insistantes, le grand patron de Xbox, Phil Spencer, reste très zen face à cette possible offensive du côté de Sony.

En entrevue avec IGN, le sympathique Américain a ainsi affirmé qu’il voyait l’arrivée d’un tel service comme étant «inévitable» et que cela «avait du sens» à ses yeux puisqu’il s’agit pour lui «de la bonne réponse».

«Je ne veux pas sonner comme si j’avais élucidé le tout, mais je crois que, la bonne réponse, c’est de permettre à ses clients de jouer aux jeux qu’ils veulent jouer, où ils veulent les jouer et leur donner le choix de bâtir leur collection comme ils le souhaitent. Et d’être transparent avec eux sur nos plans en termes d’initiatives sur PC et d’initiatives cross-gen, en d’autres choses», a affirmé Spencer.

«Donc, quand j’entends que d’autres font des choses comme la Game Pass ou sortent [des jeux] sur PC, ça a du sens pour moi parce que je pense que c’est la bonne réponse», a-t-il poursuivi.

Certes, Phil Spencer refuse de voir ce possible nouveau compétiteur de Sony comme la «validation» que l’approche de Xbox est la bonne et croit que l’arrivée de celui-ci, qualifiée d’«inévitable», doit plutôt motiver les équipes de Microsoft à travailler encore plus fort.

«On doit continuer d’innover, continuer de compétitionner, parce que les choses que nous faisons peuvent être des avantages que nous avons dans le marché aujourd’hui, mais qui ne sont basé que sur le fait que nous étions premiers, pas que nous avons créé quelque chose que personne d’autre peut créer», a précisé le patron de Xbox.

Une «Game Pass» de PlayStation ce printemps?

Rappelons que des rumeurs circulent depuis décembre dernier au sujet d’une éventuelle réponse de Sony à la Game Pass, qui porterait le nom de code «Spartacus».

Selon Bloomberg, le service en question viendrait combiner les offres de PlayStation Now et PlayStation Plus et pourrait être lancé dès ce printemps.

Les échos mentionnent que «Spartacus» pourrait être offert en trois abonnements distincts à des prix différents. Le premier niveau reprendrait les fonctionnalités et avantages de PS Plus, le deuxième offrirait en plus des jeux de PS4, puis PS5 sur demande, tandis que le troisième ajouterait à tout ça des démos, du streaming de jeux et un catalogue de titres de PS1, PS2, PS3 et PSP.

Reste à voir si toutes ces rumeurs sont fondées, mais des informations récentes qui indiquent le retrait éventuel en magasin des cartes d’abonnement PS Now et l’apparition d’un brevet récent sur une rétrocompatibilité étendue pour la PS5 envoient certainement des signaux en ce sens.

On en saura assurément plus dans les prochaines semaines, advenant que le tout soit véridique. À suivre, donc!

