La première vraie tempête de la saison s'abat sur le Québec

La première «vraie tempête» hivernale balaie le Québec et pourrait laisser derrière elle jusqu’à 40 centimètres de neige dans certaines régions de la province. Blizzard, rafales, poudrerie: les automobilistes doivent user de prudence sur les routes, tandis que les fortes précipitations risquent de faire le bonheur des amateurs de sports de glisse.

«C’est la première tempête généralisée au Québec depuis le début de l’hiver. On avait eu des 10-12 centimètres par endroit, mais c’était souvent mélangé avec d’autres formes de précipitations. Là, on parle d’un vrai scénario de neige», fait valoir le météorologue de MétéoMédia, André Monette.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Une déneigeuse déblaie l’autoroute 15 à La Prairie, en Montérégie.

Les Laurentides et l’Outaouais seront «les grandes gagnantes» et pourraient recevoir près de 40 centimètres de neige, ajoute l’expert.

En début d’après-midi, le pire semblait passé sur le sud de la province même si les flocons continuaient de tomber.

Photo Stevens Leblanc Deux coureuses dans les rues de Québec en pleine tempête.

Joël Lemay / Agence QMI Des gens marchent sur à la Place des arts lors de la première tempête de neige de la saison, à Montréal.

Des bandes de précipitations plus abondantes s’accumulaient dans Lanaudière et le Centre-du-Québec, entre autres, venant compliquer les déplacements sur les routes. La visibilité était presque nulle par endroit.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Un policier dirige le traffic à cause de la chaussée enneigé sur le boulevard Robert-Bourassa, à Montréal.

«Il faisait très froid en fin de semaine donc la neige qui est tombée s’est bien accumulée au sol. Mais comme elle est très volatile et qu’il y a de forts vents, ça cause de la poudrerie. Ça peut être dangereux sur les axes routiers» met en garde M. Monette.

Des rafales allant jusqu’à 80 km/h secouent la province.

Photo Stevens Leblanc Les conditions routières sont pénibles à Lévis.

Carambolages

Un carambolage impliquant une vingtaine de véhicules, dont plusieurs poids lourds, est par ailleurs survenu en fin de matinée sur l’autoroute 20, à Saint-Bruno-de-Montarville.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Les conditions routières exécrables seraient à l’origine d’un carambolage impliquant une vingtaine de véhicules, en fin d’avant-midi, sur l’autoroute 20, à Saint-Bruno-de-Montarville.

Une trentaine de minutes plus tard, un deuxième accident s’est produit à une dizaine de kilomètres de là, mais dans la direction opposée, à Beloeil.

Selon Transports Québec, au moins une dizaine de véhicules étaient impliqués dans ce carambolage toujours sur l’autoroute 20.

La visibilité réduite, la chaussée glissante et la neige abondante dans le secteur seraient en cause.

Photo Agence QMI, Maxime Deland Les collisions multiples ont eu lieu vers 11h40, sur l’autoroute Jean-Lesage en direction de Québec, à la hauteur du boulevard de Montarville.



Déficit de neige au sol

Jusqu’à présent, la région métropolitaine n’accumulait qu’un maigre 15 centimètres de neige au sol. «On avait un déficit de neige dans la grande région de Montréal», résume André Monette.Entre 10 et 20 centimètres sont attendus dans la métropole au total. D’ici la fin de la tempête donc, une trentaine de centimètres de neige devraient recouvrir le sol.

«Ça va aider énormément pour les activités sportives. Ça va donner un second souffle au couvert de neige qui était très très dur», poursuit le météorologue.

Photo Agence QMI, Maxime Deland Une femme fait du ski de fond sur le boulevard de Maisonneuve Est et traverse l’intersection de la rue Dorion, à Montréal.

Et «avec le contexte de changements climatiques, c’est le genre de truc qui va arriver plus souvent», dit-il. «L’installation de l’hiver se fera plus tard et la saison sera plus courte.»

Avec Maxime Deland, Agence QMI