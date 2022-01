Le passage de Legault à «Tout le monde en parle» fait réagir

Partager







Dès l'annonce de la présence du premier ministre François Legault à Tout le monde en parle dimanche soir, les réactions avaient fusé.

«Est-ce qu'on ne le voit pas assez durant les conférences de presse?», se demandait-on sur la grande Twittosphère.

En effet, sur Twitter - la place pour ça - certains avançaient même que le premier gala de Star Académie avait été repoussé pour être certain que tout le monde regarde le PM.

Il n'est donc pas surprenant que les propos de Legault aient grandement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Voici d'abord quelques moments à retenir de l'entrevue menée par Guy A Lepage:

Le couvre-feu?

L'animateur a fait remarquer à M. Legault, au courant de l'entrevue, que le couvre-feu ne faisait pas l'unanimité chez les experts et il lui a demandé s'il le levait deux semaines seulement après l'avoir imposé parce qu'il jugeait finalement qu'il s'agissait de la mesure de trop.

«Non. On regarde ça jour par jour l’évolution de la pandémie», a dit le premier ministre, en dévoilant que dans les données qui seront diffusées lundi, on dénombrera une baisse des hospitalisations.

«C’est important de se dire que les mesures qui ont été prises, ç’a donné des résultats jusqu’à maintenant. Ce qui est arrivé, c'est que jusqu’à la fin décembre, c'était exponentiel - chaque journée, ça doublait presque le nombre de cas. Notre objectif [avec les mesures] était de freiner l’augmentation, et on a réussi», a-t-il dit. Le Québec se trouve actuellement sur un «plateau» en ce qui a trait à la contamination.

Autant de décès qu'aux États-Unis?

Il y a eu 164 décès liés à la COVID-19 au Québec dans les deux derniers jours, et dans les dernières semaines, le taux de décès lié à la COVID-19 par million d'habitants est similaire au Québec et aux États-Unis. C'est surprenant, étant donné que le Québec a un taux vaccinal beaucoup plus élevé et que les mesures sanitaires y sont plus strictes.

Questionné à ce propos, François Legault a réitéré qu'il «faut être très prudent quand on compare les décès entre les provinces et les pays».

Selon lui, c'est seulement quand on aura les chiffres de surmortalité totale qu'on pourra réellement voir comment les différents endroits s'en tirent.

Dans les écoles

François Legault a mentionné aussi que l'ouverture des écoles, redoutée par plusieurs, se faisait avec l'accord de la Santé publique et qu'il croyait que les risques étaient «très faibles par rapport aux inconvénients de garder les jeunes à la maison».

Et si des parents doivent aller donner un coup de pouce dans les classes en dernier recours, ça sera fait - qu'ils portent le voile ou non!

«La loi [21] s’applique aux enseignants au primaire et au secondaire», a-t-il dit lorsque questionné à ce propos. «Ça ne s’applique pas aux parents.»

Voici maintenant quelques réactions au passage du PM à TLMEP récoltées sur Twitter:

Arruda a dû être content d'entendre que Legault le jugeait extrêmement compétent.



Jusqu'à temps que Legault disent qu'il trouve aussi Marguerite Blais compétente. #TLMEP — Louis T (@_LouisT) January 17, 2022

Quelque chose m’échappe M.Legault.

Comment pouvez-vous dire avec certitude que les cas baissent alors qu’il est maintenant impossible de se faire tester pour le commun des mortels et que les tests rapides sont aussi rare qu’un conservateur cultivé? #TLMEP — Marilyn Bastien (@MarilynBastien) January 17, 2022

J’n’sais pas vous mais l’entrevue du premier ministre Legault à #TLMEP résume clairement les points de presse des 22 derniers mois. Une bande-annonce efficace d’un mauvais film interminable. #polQc #AssNat — Stéphanie Bellenger-Heng (@sbellenger) January 17, 2022

Le PM Legault vient de passer à #TLMEP et je n'ai rien appris de nouveau. Le but, c'est de faire un résumé de ses points de presse? — Rachad Lawani (@rachadlaw) January 17, 2022

Pourquoi on se tape la même cassette de @francoislegault à #tlmep quand il l’a dit à CHAQUE conférence de presse ?



C’est vraiment frustrant pour les https://t.co/gt23XW4GmS.



Surtout ceuzes comme moi qui cherche les SCOOPS. #lolilol #nonmaiscestplusqueca — Coralie LaPerrière (@anar_coco) January 17, 2022

M. @francoislegault , allez-vous bien dormir si les enfants développent la covid longue ou s’il y en a plein dans les hôpitaux?#TLMEP — profisa (@remillard_5) January 17, 2022

Mr. Legault qui nous dit a #TLMEP que les mesures qui ont été prises comem le couvre-feu ont données des résultats...😆 — El Wingster (@Wingster26) January 17, 2022

Ceux qui affirmaient que Legault aurait entrevue complaisante avec @guyalepage #tlmep ; je perçois pas ça. — Yves Lavoie 💉💉💉 (@MtlYlavoie) January 17, 2022

#tlmep Mal à l'aise d'entendre cette entrevue avec le PM Legault , lui-même nerveux de ses propos . — Claude Garneau (@claudgarneau) January 17, 2022

