Sekiro: Shadows Die Twice terminé en seulement 2 heures... avec les yeux bandés

Un speedrun plutôt hors du commun a eu lieu lors du marathon annuel Awesome Games Done Quick, qui s'est terminé ce dimanche après avoir amassé plus de 3,4 millions de dollars pour la lutte contre le cancer.

Le speedrunner Mitchriz s’est ainsi donné comme défi de terminer Sekiro: Shadows Die Twice le plus rapidement possible, ce qu’il a réussi à faire avec un temps de 2 heures 35 secondes.

Bien que l’exploit soit déjà impressionnant en soi, c’est la façon dont il a accompli la chose qui est le plus remarquable. Le joueur a réussi à terminer le jeu de FromSoftware en ayant les yeux bandés, rien de moins!

Avec comme seuls outils sa mémoire et ses oreilles, Mitchriz a réussi à se rappeler de la construction des niveaux et de l'emplacement des items et des ennemis. De plus, grâce à certains repères auditifs, il a pu battre tous les boss du jeu, et ce, parfois, sans subir de dégâts.

Pour voir ou revivre l’exploit de Mitchriz:

GDQ bat un nouveau record

Les spectateurs ont encore une fois été au rendez-vous en faisant de généreux dons, pour un total 3 423 507,85 $US, à l’organisme Prevent Cancer Foundation, ce qui en fait un nouveau record pour Games Done Quick.

Du 9 au 16 janvier dernier, plusieurs speedrunners célèbres et en herbe ont défilé à tour de rôle en direct sur la chaîne Twitch de GDQ et ont terminé plus d'une centaine de jeux. Tous ces exploits vidéoludiques se retrouvent d’ailleurs en rattrapage sur la chaîne YouTube de l’organisation.

GDQ n’a pas encore confirmé son prochain rendez-vous, le Summer Games Done Quick, qui a lieu entre juin et août, mais ce sera certainement un évènement à ne pas manquer pour les fans de speedruns plus loufoques les uns des autres.

