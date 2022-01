Un café du Vieux-Montréal victime de vandalisme et de menaces

Partager







Les propriétaires du café Chez Mère-Grand dans le Vieux-Montréal vivent une situation assez délicate et difficile actuellement.

Reconnu pour sa magnifique devanture et son délicieux café, le café Chez Mère-Grand est l'endroit tout indiqué pour faire le plein de produits maison et locaux.

Or, l'établissement est actuellement victime de vandalisme et de menaces. Les vitres de leur café ont été défoncées, une petite balance antique a été volée et des menaces ont été reçues par téléphone.

Les propriétaires, qui ignorent qui se cache derrière ces gestes déplorables, n'ont toutefois pas l'intention de se laisser intimider et de fermer leurs portes.

« C’était important d’être là, parce qu’on montre qu’on veut garder notre lien avec le client, résume Romain Beiso, propriétaire du café Chez Mère-Grand. Et puis pour notre santé mentale, on a besoin de travailler. »

Voici la chronologie des évènements:

Les propriétaires ont découvert la semaine dernière que des vitres du café avaient été brisées.

Selon leurs observations, le suspect a pénétré à l’intérieur, mais il n’aurait volé qu’une petite balance antique du commerce lancé il y a plus de trois ans.

Au début de la semaine suivante, après que des planches de bois temporaires aient été installées, le couple se préparait pour ouvrir ses portes, et un inconnu les a appelés.

Tout en refusant de s’identifier, il a insisté, en anglais, à plusieurs reprises : « Vous devez fermer votre café ».

Dans cette malheureuse situation, il est important plus de jamais de montrer son support et demeurer solidaire avec les propriétaires de ce sympathique café montréalais.

Café Chez Mère Grand

Mardi au vendredi de 7h30 à 15h 30

800, rue Berri, Montréal

