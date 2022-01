Le chanteur Karim Ouellet est mort

Partager







L’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet a été retrouvé mort dans sa résidence de Québec, lundi soir.

La cause et la date exacte de son décès demeuraient inconnues, mardi matin, quand Radio-Canada a rapporté la triste nouvelle. Cette disparition aussi soudaine qu'inattendue a créé une onde de choc au sein de l'industrie musicale ainsi que sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Vague d’hommages sur les réseaux sociaux

Né à Dakar au Sénégal, Karim Ouellet avait fêté son 37e anniversaire en décembre dernier.

L’artiste de Québec a sorti son premier album solo, Plume, en 2011. Son deuxième opus, Fox, lancé en 2012, a été sacré meilleur album francophone aux prix Juno en 2014. Fox a aussi récolté bon nombre de nominations au Gala de l’ADISQ de 2013, en plus de faire chanter le Québec avec son succès L’amour.

Quatre ans plus tard, le jeune artiste a fait paraître Trente et on rapporte qu’il planchait sur du nouveau matériel.



C’est à partir de 2007, dans la Vieille-Capitale, où il a grandi, que Karim Ouellet s’est fait connaître en collaborant avec CEA, Webster et Limoulou Starz.