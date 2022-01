Moon Knight: gros plan sur Oscar Isaac et son mystérieux personnage dans une nouvelle bande-annonce

Partager







Qu’est-ce qui est un rêve et qu’est-ce qui est vrai dans cette toute nouvelle bande-annonce de la prochaine série de Marvel, Moon Knight? C’est difficile à dire, et ce, pour notre plus grand plaisir!

• À lire aussi: Disney+: voici les films et séries qui arrivent en janvier 2022

• À lire aussi: Denis Villeneuve: les films de Marvel nous ont «un peu transformés en zombies»

Présenté lundi soir, l’aperçu d’un peu moins de deux minutes se penche ainsi plus précisément sur le personnage incarné par Oscar Isaac et sa double personnalité d’employé de boutique de souvenirs le jour... et de mercenaire la nuit.

La bande-annonce permet aussi de voir pour la première fois, bien que brièvement, Ethan Hawke dans la peau du vilain Arthur Harrow.

Scénarisée et créée par Jeremy Slater (The Umbrella Academy), la série verra le cinéaste Mohamed Diab s’installer derrière la caméra pour les quatre premiers épisodes, alors que les deux derniers seront réalisés par le duo formé de Justin Benson et Aaron Moorhead, qui sont habituellement associés à des projets d’horreur.

Moon Knight sera diffusé sur la plateforme Disney+ dès le 30 mars prochain, avec un épisode qui sera ajouté au service chaque semaine suivante.

s

s