Si j’ai eu la COVID, dois-je recevoir une 3e dose? Quels effets secondaires? On répond à vos questions

Si j'ai eu la COVID-19, est-ce que je dois aller chercher ma dose de rappel? Et si j’ai reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech, puis-je recevoir celui de Moderna? Qu’en est-il des effets secondaires? Avec l’aide d’experts, on répond à cinq des questions les plus communes sur la troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Dois-je recevoir la dose de rappel si j’ai eu la COVID-19?

Oui! D'abord, la troisième dose de vaccin sera exigée pour le passeport vaccinal au cours des prochains mois, a annoncé récemment le ministre de la Santé.

Ensuite, parce que la protection offerte par la dose de rappel est plus stable que celle donnée par l’infection naturelle, souligne Alain Lamarre, professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Si le gouvernement recommandait d’attendre au moins huit semaines après l’infection pour se faire vacciner, une personne qui croit avoir eu la COVID-19 mais qui n’a pas pu le faire confirmer par un test PCR peut y aller dès la conclusion des symptômes, conseille le virologue.

Si j’ai reçu deux premières doses de Pfizer, est-ce que je peux recevoir Moderna?

Absolument. Comme ce sont deux vaccins à ARN messager, le principe est similaire, même si la formulation est un peu différente, note Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). «C’est comme échanger quatre 30 sous pour une piastre.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

De son côté, Alain Lamarre se veut rassurant. «Le mélange des doses n’a pas de conséquences plus graves ou ne donne pas d’effets secondaires plus importants que si on recevait le même vaccin. Il n’y a donc aucune crainte à avoir», dit-il.

Les personnes âgées de 18 à 29 ans peuvent aussi recevoir la dose de rappel de Moderna, à condition d’être bien informées et conscientes des risques un peu plus élevés de développement de myocardite et de péricardite.

«S’il n’y a plus du tout de Pfizer dans un centre de vaccination et que vous ne voulez pas attendre, il n’y aurait pas de problème pour que vous optiez pour du Moderna», croit Alain Lamarre.

Quels sont les effets secondaires possibles?

Les effets secondaires possibles ne sont pas différents pour la dose de rappel que pour les deux premières doses. Douleur au site d’injection, fatigue, fièvre ou maux de tête comptent parmi ceux qui sont le plus fréquemment ressentis.

Par ailleurs, plusieurs ont ressenti des effets secondaires plus intenses avec le vaccin de Moderna qu’avec celui de Pfizer. Ce phénomène est normal et documenté depuis les études cliniques, affirme Alain Lamarre. Tout devrait se résorber en 24 à 48 heures.

D'ailleurs, «ce n’est pas parce qu’on fait plus d’effets secondaires qu’on va faire une meilleure réponse au vaccin. Il n’y a pas vraiment de corrélation», rappelle Alain Lamarre. Tant Pfizer que Moderna offrent une très bonne protection contre les formes graves de la maladie.

Troisième dose ou dose de rappel?

On entend un peu partout les deux termes, mais qu’en est-il vraiment? Ce qu’on appelle la troisième dose est en réalité une dose de rappel, explique Benoit Barbeau. «On utilise le terme “troisième dose” à tort», dit-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Ainsi, la dose de rappel ne sert pas à compléter le protocole vaccinal, mais plutôt à maximiser la protection immunitaire des deux premières doses.

«Le rappel sert à réveiller le système immunitaire, à réamplifier le signal une fois pleinement vacciné», résume M. Barbeau.

Dans le cas de Moderna, la dose de rappel contient moins d’ARN – environ la moitié comparativement aux deux premières doses. Les deux premières doses comptent 100 microgrammes d’ARN, alors que le rappel en contient 50 microgrammes.

«On sait qu’une personne qui a déjà une bonne immunité va répondre de façon très forte au rappel, donc c’est pour ça que Moderna a décidé de réduire la dose», explique Alain Lamarre.

La quantité d’ARN demeure inchangée pour la dose de rappel de Pfizer-BioNTech (30 microgrammes).

En combien de temps la protection prend-elle effet?

Comme pour la deuxième dose, on peut compter environ 10 jours pour que l’immunité de la dose de rappel soit optimale.

«Ça prend un certain temps pour produire les anticorps. Il ne faudrait donc pas penser qu’après seulement deux jours, on est protégés à 100% et aller risquer d’être infecté», explique Benoit Barbeau.