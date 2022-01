The Cuphead Show débarque sur Netflix en février [bande-annonce]

Partager







C'est avec une toute nouvelle bande-annonce bien détaillée que Netflix a confirmé la date de sortie de la série The Cuphead Show.

On va enfin avoir notre dose de rétro le 18 février 2022!

Nouvelle bande-annonce The Cuphead Show

Les fans du jeu vidéo de Studio MDHR, sorti en 2017, vont certainement reconnaître plusieurs éléments et personnages de la série dans ce nouvel aperçu. On en apprend un peu plus sur l'intrigue, aussi!

Selon les informations du média spécialisé IGN, la série comptera 12 épisodes de 12 minutes.

C'est donc un rendez-vous le 18 février 2022!

