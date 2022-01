Tout sur Laurie Déchène, l'Académicienne passionnée qui poursuit ses rêves

Partager







Parmi les candidats qui ont épatés les juges lors de l'audition finale de Star Académie, il y a Laurie Déchène. La jeune femme de 20 ans est revenue tenter sa chance cette année après avoir essuyé un refus l'an dernier.

La deuxième fois est la bonne pour la jeune artiste. Elle a déjà ses valises de prêtes pour l'Académie et elle est déterminée à aller jusqu'au bout de l'aventure!

Depuis deux ans, elle partage sa vie avec sa copine Megan Martin. Depuis un an, le couple est même fiancé! L'Instagram de Laurie déborde d'amour pour sa blonde il n'y a aucun doute là-dessus.

Voici 12 choses à savoir sur Laurie Déchène de Star Académie :

1. Ses débuts en musique

Du plus loin qu’elle se souvienne, la musique a toujours fait partie de sa vie et elle chante depuis son plus jeune âge. Elle a commencé à prendre la musique au sérieux et de manière plus professionnelle à partir de son secondaire 4 et n’a pas arrêté depuis.

2. Pourquoi Star Académie?

Laurie s'est inscrite à Star Académie pour avoir la chance d’apprendre et de performer aux côtés d’artistes professionnels incroyables et vivre une aventure de gang avec les autres Académiciens au manoir.

3. L'ancienne Académicienne qui l'inspire le plus

Grâce à la personnalité exceptionnelle, son humilité et qu'elle est toujours restée fidèle à elle-même, Lunou Zucchini est l'ancienne Académicienne qui inspire le plus la jeune chanteuse. Et le tout accompagné de l'incroyable talent de Lunou et sa voix exceptionnelle, dur de résister en effet!

4. Sa chanson d’audition pour Star Académie

C'est avec la chanson Learn to speak, de Cara Rose, qu'elle a conquis le coeur des juges lors de l'audition finale. Musicalement, elle partage que ça correspond à son style musical auquel elle s'identifie. Aussi, les textes de la chanson résonnent très fort pour elle.

5. Sa chanson préférée du moment

Laurie ne se tanne pas d'écouter la chanson Let it all go de Birdy & Rhodes.

6. Sa collaboration musicale de rêve

C'est avec l'autrice-compositrice-interpràte française Pomme que l'Académicienne rêverait de collaborer. Pas de mal à imaginer les deux artistes performer ensemble avec la belle voix douce de Pomme et le talent déjà évident de Laurie. On le lui souhaite!

7. Son premier concert?

Marie-Mai est la première artiste musicale que Laurie a vu performer en live. Marie-Mai étant une ancienne Académicienne, on ne peut s'empêcher de voir un lien!

8. Son inspiration mode

Son inspiration mode est la chanteuse Halsey. Jamais l'artiste n'a peur de prendre des risques lorsqu'il est question fashion, il n'y a pas de doute là-dessus. Son style coloré, éclectique et assumé inspire l'Académicienne!

9. Son crush célébrité

Lorsque venu le temps de choisir son crush célébrité, elle n'a pas hésité, c'est Ariane Moffatt! Bonne nouvelle, elle sera justement une des professeures invitées cette saison-ci.

10. Son signe astrologique

Laurie est Balance et son ascendant est Verseau, deux signes d'air! Cela indique que Laurie est une jeune femme indépendante, mais sensible, douée avec les mots et qui adore communiquer avec les autres. Pas surprenant qu'elle aime autant partager son talent!

11. Ses autres passions

Fun fact, Laurie a longtemps fait de la nage synchronisée, et ce pendant 10 ans. Elle est un véritable poisson dans l'eau.

12. Ses projets secrets

Elle travaille actuellement sur ses propres compositions avec objectif de sortir un EP prochainement. On a hâte d'entendre le tout!

Suivrez la progression de Laurie à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

