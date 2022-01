10 secrets de tournage de «Emily in Paris» qui vont vous surprendre

Partager







Si vous adorez la série Emily in Paris et que vous en redemandez, voici 10 secrets de tournage surprenants à vous mettre sous la dent.

Cette populaire série Netflix qui suit une Américaine, Emily, qui travaille à Paris sera de retour pour (au moins) deux nouvelles saisons. En attendant, on vous a déniché des faits croustillants behind the scenes qui risquent de vous étonner!

Voici donc 10 choses que vous ne saviez pas sur Emily in Paris:

1. La série a plusieurs correspondances avec Sex and the City

En effet, on doit ces deux séries au même créateur, Darren Star. Il a d’ailleurs engagé la même costumière, Patricia Field, qui a pris soin d’inclure quelques clins d'œil à Carrie dans l'apparence d’Emily. Par exemple, Emily porte des boucles d’oreilles sur lesquelles est inscrit son nom, comme Carrie portait un collier à l’effigie de son prénom.

2. Un hommage à Audrey Hepburn s’est glissé dans la saison 1

Le style d’Emily lors de la scène du ballet est inspiré par celui d’Audrey Hepburn dans le film Funny Face, tant sa robe que sa coiffure et ses accessoires. Patricia Field était inspirée par la ressemblance physique entre Lily Collins et l’actrice légendaire Audrey Hepburn.

3. Toute la série est réellement filmée à Paris

Une première pour une série américaine, toutes les scènes de l’émission sont filmées dans les rues et aux endroits historiques parisiens. C’est que Darren Star adore particulièrement la ville après y avoir habité lui-même durant plusieurs mois, et qu'il tenait à ce que le tout fût authentique.

4. Lucas Bravo a une connexion spéciale avec le personnage de Gabriel

L’acteur français a déjà été sous-chef par le passé, une similitude non négligeable entre lui et le personnage de Gabriel! Lucas croyait que cela représenterait un avantage pour obtenir le rôle, mais ce ne fut pas le cas! Trop impressionné par Darren Star, Lucas a raté son audition. Il a dû être vu et revu plusieurs fois par le créateur de la série avant que celui-ci fût convaincu que Lucas pouvait incarner Gabriel.

5. La signification des prénoms des personnages est adorable

Darren Star a choisi le nom Emily parce qu'il aimait la simplicité, mais il a avoué qu'il avait été inconsciemment inspiré par le film français iconique Amélie. Ensuite, il a opté pour Mindy pour le personnage de la BFF d’Emily parce qu'il a lui-même une amie prénommée Mindy, et que c’est elle qui avait guidé Darren lors de son premier voyage à Paris.

6. Ashley Park a beaucoup influencé le personnage de Mindy

Parlant de Mindy, celle-ci était bien différente dans le scénario avant que Ashley Park fût choisie pour incarner le rôle. Ashley est une chanteuse talentueuse et une actrice prolifique sur Broadway. Darren Star a donc changé le personnage pour que Mindy chantât, dans le but de faire briller le talent de son actrice.

7. Lily Collins parle français

Contrairement au personnage d’Emily, l’actrice a déjà été parfaitement bilingue! Elle a avoué qu'elle a perdu un peu son français avec le temps, puisqu’elle ne l'exerce pas assez souvent, mais la base reste.

8. L’âge d’Emily en a surpris plus d’un

Lors de la première saison, plusieurs ont tenté de deviner l’âge du personnage d’Emily. Lily Collins elle-même avait supposé 22 ans, mais elle avait tout faux! La deuxième saison a révélé qu’Emily avait en fait 29 ans, ce qui se rapproche beaucoup plus des 32 ans de Lily Collins.

9. Un acteur jouait aussi dans Gossip Girl

En effet, William Abadie, l’acteur qui joue Antoine Lambert, est apparu dans les deux premières saisons de Gossip Girl. L’acteur français incarnait Roman, le copain du père de Blair, Harold Waldorf.

10. Mindy porte la même robe que Blake Lively

Un autre lien avec Gossip Girl! Dans la deuxième saison, on peut voir Mindy porter une robe d'Oscar de la Renta. Celle-ci est la même portée par Blake Lively, l’interprète de Serena van der Woodsen, en 2017.

Considérant que Emily est fan de Serena, on adore ce petit clin d'œil subtil!

