20 items de couleur terracotta pour réchauffer son décor cet hiver

Partager







Avec une popularité grandissante, voilà que la couleur terracotta s'invite à la maison.

Cette couleur «terre cuite» qui rappelle les toits des maisons d’inspiration espagnole, la terre chaude du désert et la poterie antique, mêle différentes teintes et nuances de rouge, brun, rose et orange pour offrir une couleur parfaite pour réchauffer un décor.

En décoration, le terracotta se marie à merveille avec le blanc, le beige, le bois et le rotin. Ce n’est donc pas surprenant qu’on la retrouve partout actuellement. À coups d’accessoires décoratifs, l’ajout de cette couleur terreuse à votre décor vous aidera à fuir la grisaille hivernale.

Voici donc 20 trouvailles déco couleur terracotta pour un décor des plus chaleureux:

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s