Banjo-Kazooie: la date de sortie sur Nintendo Switch Online enfin confirmée

Vous consultez Nintendo Switch Online tous les jours depuis le début janvier pour voir si Banjo-Kazooie est enfin là? Plus besoin de faire ça; on connait enfin la date de sortie du jeu sur le service.

C'est le 20 janvier qu'on pourra retrouver Banjo et sa bande dans cette aventure classique de la Nintendo 64. Pour y jouer, vous devez avoir un abonnement payant Nintendo Switch Online, ainsi que l'ensemble additionnel qui donne accès à des jeux Nintendo 64, SEGA Genesis ainsi qu'un DLC d'Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo a également partagé un nouvel aperçu du jeu avec une bande-annonce sur sa chaîne YouTube. Bon, si vous connaissez déjà Banjo-Kazooie, vous n'allez rien voir de nouveau avec cet extrait, mais ça vous rappellera certainement de bons (ou mauvais!) souvenirs.

Il sera intéressant de voir comment ce portage utilise les contrôles des manettes de la Nintendo Switch. Sans la manette Nintendo 64, les contrôles de certains jeux, dont The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Super Mario 64, sont assez difficiles à apprivoiser.

On en aura le cœur net jeudi, lorsque Banjo-Kazooie débarquera sur Nintendo Switch Online.

