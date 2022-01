La productrice de contenu Maude Carmel se joint au 24 heures

Partager







La productrice de contenus Maude Carmel (@bravo _maude) se joint au 24 heures pour une série de chroniques où elle déboutera des mythes en lien avec l’environnement et la crise climatique.

Avec ses vidéos inspirantes et parfois humoristiques sur sa chaîne Youtube et son compte Instagram, Maude Carmel parle de gaspillage alimentaire, de changements climatiques, de transport en commun et des petits gestes du quotidien qui peuvent faire une grande différence.

«Il y a quelques années, j’essayais moi-même de trouver de l’information vulgarisée au Québec sur les gaz à effet de serre, les projets pétroliers, l’économie circulaire: des concepts qui ne sont pas toujours faciles à comprendre et je me suis rendu compte qu’il n’y en avait pas vraiment. Alors, je me suis dit: je vais être cette personne», mentionne-t-elle.

Le glyphosate, la COP26, le réchauffement climatique à travers le monde, l’alimentation locale: chaque semaine, elle vulgarise ces sujets pour ses abonnées.

Elle aime aussi donner des trucs simples pour adopter un mode de vie écoresponsable, un petit pas à la fois.

«Je veux vraiment montrer que c’est plus facile que ce qu’on pense, que ça ne prend pas toujours de gros efforts et rendre ça ludique», explique-t-elle.

Maude s’est bâti une communauté engagée et passionnée par les enjeux climatiques.

Il était donc naturel pour Urgence climat de collaborer avec elle.

«Je trouve que le 24 heures a pris un virage vraiment intéressant dans la dernière année» dit-elle, mentionnant notre une coup de poing parue dans le cadre des élections fédérales.

«Je me souviens vous aviez écrit: en tant que média, nous sommes du coté des faits et de la science et la science nous dit qu’on se dirige vers un réchauffement catastrophique. Ça m’avait beaucoup interpellée. C’est rare qu’un média parle de la crise climatique de façon aussi franche», confie-elle.

Comédienne qu’on a pu découvrir dans Tactik et Les Parent, Maude Carmel est aussi une chroniqueuse et animatrice diplômée de l’école Promédia.

Elle a notamment collaboré à Unpointcinq, Urbania, Qub radio et Radio-Canada.

«Le message de l’urgence climatique trouve de plus en plus sa place sur le web grâce à des créateurs de contenus comme Maude. Ils ne sont pas nombreux au Québec. On est donc fier de pouvoir travailler avec elle», souligne le directeur adjoint des contenus d’information de NumériQ, Charles d’Amboise.

Ne manquez pas sa première chronique, vendredi, qui portera sur la mode zéro déchet dont le marketing nous pousse, paradoxalement, à la consommation.