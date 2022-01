Voici les marques mode les plus cool selon la génération Z

Partager







Les compagnies de luxe sont plus populaires que jamais auprès de la génération Z, grâce à leurs pièces intemporelles et, surtout, de seconde main. Le rapport annuel The RealReal nous donne un bon aperçu des ventes et des marques en tête de liste.

Auparavant, les objets de luxe étaient passés de génération en génération, souvent dans une même famille. La réalité aujourd’hui est tout autre. On revend ces merveilles de collection en très bon état à la génération Z, qui en prend précieusement soin.

Pour ceux et celles qui désirent investir dans un sac à main, une ceinture, un carré de soie ou n’importe quel élément faisant naître l'envie, la plateforme TikTok regorge de vidéos explicatives des marques qui conservent leur valeur et d'astuces pour garder les biens en bon état.

En plus d’une histoire riche derrière chacun, l’achat d'articles vintages est bon pour la planète. Ces biens, déjà achetés de seconde main, vont continuer de se passer à travers les générations.

Voici quelles sont les marques convoitées et où dénicher des pépites

Gucci

Gucci a une liste de muses enviable. On parle ici de Billie Eilish, de Harry Styles et de Exo's Kai, entre autres. Avec Alessandro Michele comme designer, la marque s'est posée en maître à travers les générations avec son logo remarquable sur les ceintures et les bijoux. Et que dire des ensembles de Billie Eilish lorsqu'elle défile sur les tapis rouges des cérémonies des Grammy? Mythique.

Louis Vuitton

Les emblématiques initiales LV sont parmi les plus reconnues dans le monde. Elles sont aussi parmi les plus copiées et imitées, mais elles ne furent jamais égalées. La raison pour laquelle cette marque est aussi aimée est son côté classique et facile à reconnaître. La marque a d'ailleurs une ambassadrice qui a fait beaucoup jaser dans la dernière année, Hoyeon Jung, de la série Squid Game.

Prada

Prada est depuis toujours synonyme de simplicité et de qualité. La guru du Vogue Anna Wintour en est une adepte. Dernièrement, vous avez peut-être remarqué que le personnage de Cassie dans Euphoria, joué par Sydney Sweeney, portait du Prada aux pieds. Hunter Schafer, Jules, a d'ailleurs fait l'une de leurs dernières campagnes.

Jean-Paul Gaultier

En mode comme dans la vie, Jean-Paul Gaultier a toujours eu un côté irrévérencieux qui plaisait aux plus rebelles, depuis 1990. Les reventes de la marque ont augmenté de 70% en 2021, et l'esprit rock et le style des années 2000 y sont pour beaucoup. Zendaya, avec son personnage de Rue, a porté du Jean-Paul Gaultier vintage dans la nouvelle saison de Euphoria. Dua Lipa en est une adepte aussi.

Chanel

Chanel est et reste l'une des marques de luxe les plus convoitées pour ses vêtements et articles vintages. Un sac, des boucles d'oreilles, des chaussures, tous avec le logo des deux C s'entrecroisant et faisant l'envie des acheteurs de seconde main. Billie Eilish a été habillée par eux, de même que Kristen Stewart et la mannequin Kaia Gerber.

Rag & Bone

C'est depuis 2002 que Rag & Bone existe. Cette marque, plus contemporaine, est une haut placée dans la liste des compagnies de luxe, puisqu'elle fabrique des classiques magnifiques et intemporels. Les matériaux utilisés la caractérisent aussi. La marque a donné naissance à des collaborations inusitées, dont celle d'Eminem en 2018. Des pièces de collection!

Vivienne Westwood

L'influence de Vivienne Westwood sur la mode d'aujourd'hui est l'un des facteurs qui en font une marque de luxe prisée. On a pu voir le corset imprimé sur Bella Hadid et le collier emblématique de vaisseau spatial porté par toutes les fans de K-Pop. Les reventes des produits de la marque ont augmenté de 26% en 2021.

Tory Burch

Tory Burch est l'une des compagnies les plus populaires lorsque vient le temps de se procurer des pièces de collection. Le logo et l'élégance des coupes en font l'une des marques contemporaines de vêtements pour femmes les plus importantes. D'ailleurs, les fans de la série originale Gossip Girl sont plutôt familiarisés avec cette marque. Plus récemment, une certaine Lily Collins arborait la marque pour le Vogue. Bonjour!

Thierry Mugler

L'iconique Manfred Thierry Mugler et sa populaire moustache ne fait pas que des parfums de luxe. La marque est convoitée par tellement de célébrités! On peut voir Cardi B, Megan Fox et Kim Kardashian dans ses habits. Les ventes vintages de la marque ont bondi de 70% l'an dernier.

Missoni

La maison de luxe italienne est un incontournable pour des produits de luxe à porter et reporter. Lunettes de soleil, robes, mais surtout des tricots qui seront encore d'actualité dans 20, 30 ans. Une augmentation des reventes de 20% a été observée pour la marque. De magnifiques pièces pour hommes et femmes, des motifs à chevrons et en zigzag qui sont souvent recopiés. Addison Rae a d'ailleurs porté une pièce de Missoni lors d'une campagne pour sa marque de cosmétiques.

Quelques boutiques ont du choix provenant de maisons de Haute Couture. De plus en plus de magasins connus se tournent vers la seconde main de produits de luxe.

Ssense

Cardigan Gucci, 1950$ chez Ssense

Courtoisie

Blouson écourté en cuir brun Rag & Bone, 1455$ chez Ssense

Courtoisie

Simons

Les boutiques Simons ont une section de designers et une section Vintage pour les produits de seconde main de qualité.

Le collier logo CC et cristaux de Chanel, 1095$ chez Simons Vintage

Courtoisie

Le sac à dos Montsouris MM Louis Vuitton, 1895$ chez Simons Vintage

Courtoisie

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s