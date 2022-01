PS5: les nouvelles manettes DualSense colorées maintenant en précommande

Partager







Dévoilées en même temps que les couvercles officiels pour la PS5 en décembre dernier, les nouvelles couleurs des manettes DualSense arrivent très bientôt sur les tablettes et sont maintenant en précommande. Assurez-vous de mettre la main dessus sans avoir à faire la file!

Déjà offertes en Midnight Black et Cosmic Red, les manette en couleur Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple s’ajouteront à la collection pour 94,99$ et ce, dès le 21 janvier.

Pour précommander l’une des trois nouvelles couleurs et ainsi s’assurer de l’avoir en main à sa sortie:

