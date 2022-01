Quelqu'un de dérangé a créé un FPS de Pokémon et c'est brutal [VIDÉO]

Partager







Un jeu FPS (first person shooter) où l'on tue des Pokémon est en développement en ce moment par un développeur indie. Le résultat est...brutal!

Évidemment, tout ça est non officiel, et risque de se faire écraser par The Pokémon Company sous peu.

Le FPS, qui a été conçu par le développeur Dragon dans Unreal Engine, est quand même impressionnant, même s'il est difficile à regarder. Parce que personne ne veut voir son Pokémon préféré mourir, franchement! Mais bon, on passe notre temps à tuer des humains virtuels dans les jeux vidéo, alors on n'est pas bien mieux.

Voici un aperçu. Avertissement: l'extrait pourrait démolir vos doux souvenirs d'enfance avec Pokémon.

Last month I started working on developing a Pokémon First Person Shooter. #IndieGameDev #pokemon pic.twitter.com/dZZTuYWq22 — Dragon (@Dragon_GameDev2) January 17, 2022

Dragon a également partagé une vidéo YouTube de plus de 10 minutes où il explique comment il a conçu son jeu, l'intelligence artificielle, les boss fights et l'environnement. On va lui donner ça: ce n'est pas un petit projet, et il a quand même pensé à tout.

Évidemment, Pokémon Gun ne verra jamais réellement le jour. Mais on voulait quand même souligner le travail derrière ce projet blasphématoire, car Dragon a visiblement beaucoup de talent!

Merci à GamesRadar pour la morbide trouvaille.

