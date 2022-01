Voici que sont devenus les animateurs des Zigotos

Partager







Peu de jeux télévisés pour enfants ont plus marqué l’imaginaire que Les Zigotos.

Dans l’émission diffusée entre 1994 et 1998, les enfants devaient compétitionner dans de nombreux jeux d’agilité. Les gagnants pouvaient se rendre à la marre maléfique pour essayer de trouver la grenouille dorée.

Les perdants devaient se soumettre à la cabastrophe, où ils étaient aspergés de cigarettes Popeye.

Contrairement à la majorité des émissions qui n’ont qu’un seul animateur, Les Zigotos en avait trois, soit Jean-François Beaupré, Anne Casabonne et Nathalie Déry.

Voyons ce qu’ils sont devenus depuis la fin des Zigotos en 1998.

Nathalie Déry

Après les Zigotos, Nathalie Déry s’est éloignée du jeu pour plutôt travailler à l'arrière de la caméra. Depuis 2011, elle exerce le métier de conceptrice télé, ayant œuvré sur de nombreux projets. Elle est aussi auteure-compositrice-interprète, ayant écrit entre autres pour Diane Dufresne, en plus de faire paraître un album en 2010. Récemment, elle a travaillé sur la série documentaire Tour de force diffusée à Canal D.

Jean-François Beaupré

Depuis la fin des Zigotos, Jean-François Beaupré n’a jamais arrêté d’être dans nos écrans. Il a entre autres joué dans 19-2 et plus récemment dans Les Mutants. Il est aussi doubleur ayant prêté sa voix à plusieurs acteurs comme Ethan Hawke et Chris Pine. Il apparaît aussi régulièrement au théâtre.

Anne Casabonne

Jusqu’à tout récemment, Anne Casabonne était comédienne, ayant tenu des rôles dans des séries marquantes telles que Unité 9 et La Galère, où elle a interprété la très névrosée Claude Milonga pendant six saisons. En janvier 2022, elle a annoncé à la grande surprise de tous qu’elle mettait le jeu de côté et se lançait en politique au sein du Parti conservateur de Québec.

