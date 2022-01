Vous DEVEZ voir Alicia Moffet sur la page couverture du magazine Clin d’oeil

Partager







Alicia Moffet a pris la pose pour le tout nouveau numéro du magazine Clin d'œil, une première pour la chanteuse et influenceuse!

• À lire aussi: Alicia Moffet sort une nouvelle chanson en réponse aux «haters»

• À lire aussi: Alicia Moffet met sa magnifique maison en vente et voici toutes les photos

Celle qui vient tout juste de lancer sa nouvelle chanson Lullaby ne chôme pas! Voilà qu’elle prend la pose pour le magazine légendaire.

Dans un photoshoot tout en légèreté, Alicia brille dans un chemisier de la marque The Row. Voici le résultat final :

Photographes: Leda & St.Jacques. Directrice artistique: Elsa Rigaldies. Directeur mode: Anthony Mitropoulos. Styliste: Florence O. Durand. Mise en beauté: Geneviève Lenneville

On apprécie particulièrement les accessoires! La ceinture Bottega Veneta et les bijoux Laura Lombardi et Alexander McQueen volent la vedette.

via Ssense

Chaîne en or Laura Lombardi, 96$ chez Ssense

via Ssense

Pendentif Laura Lombardi, 71$ chez Ssense

La mise en beauté simple, lumineuse et naturelle fut réalisée par Geneviève Lenneville en utilisant des produits Dior sur le visage d’Alicia, puis Oribe Hair Care sur ses cheveux.

Dans le numéro disponible en kiosque dès le 19 janvier, Alicia s’est confiée dans une entrevue de fond.

Elle y parle, entre autres, des côtés négatifs que peuvent avoir les réseaux sociaux et de ce qui la pousse à se dépasser artistiquement.

On adore!

À voir aussi :