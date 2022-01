8 chalets Airbnb avec spa et foyer à louer en Mauricie cet hiver

Partager







Forêts, montagnes, rivières, lacs, à mi-chemin entre Montréal et Québec, la Mauricie est une région gâtée par la nature. Certains l’appellent même «La belle d’à côté».

À proximité se trouve le parc national de la Mauricie qui compte plus de 536 kilomètres carrés de nature. C'est un véritable paradis sur terre pour les amoureux de plein air. En hiver, le ski de fond, la raquette et le patin en sentier ont la cote.

Lors de vos prochaines vacances, pensez à visiter cette région et ses merveilles. Les chalets proposés ci-bas ont tous des disponibilités pour l'hiver 2022.

Rappel COVID-19: actuellement, le gouvernement demande de limiter les rassemblements intérieurs à une seule bulle familiale.

Voici 8 chalets entiers Airbnb disponibles pour la location cet hiver:

Site Airbnb

C’est à l’entrée du parc national de la Mauricie, à proximité de la rivière Saint-Maurice que se trouve cette micromaison. Hiver comme été, vous pourrez profiter de l’espace foyer à l’extérieur pour savourer l’instant présent. Le bois pour le foyer extérieur et intérieur est inclus.

6 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bains

Animaux permis (35$ + taxes par jour)

132$/nuit pour un séjour en février. Deux nuits minimum.

Site Airbnb

Jusqu’à 8 voyageurs peuvent s'installer confortablement dans cette maison de vacances. En pleine forêt, ce chalet promet une immersion totale dans la nature luxuriante de Saint-Alexis-des-Monts.

8 voyageurs · 3 chambres · 4 lits· 1 salle de bains

Animaux permis

200$/nuit pour un séjour en février. Deux nuits minimum.

Site Airbnb

Sur le bord de l’eau, ce chalet est spacieux et parfait pour des vacances bien méritées. L’endroit est calme et paisible. D’immenses fenêtres, un bain autoportant et un terrain spacieux en font le parfait terrain de jeu pour votre prochaine escapade.

8 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Animaux permis

350$ pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

Site Airbnb

Un magnifique chalet neuf tout en bois sur le bord de la rivière Saint-Maurice, avec une vue incroyable vous attend. Un spa extérieur, une table d'air hockey et une table de billard sont inclus dans la location.

10 voyageurs · 4 chambres · 5 lits · 2,5 salles de bain

Animaux non-permis

525$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

Site Airbnb

Sur les rives du Lac Souris, ce chalet spacieux est à la fois chaleureux, propre et confortable. L’emplacement est superbe pour les couples en quête de répit ou les amis qui souhaitent se retrouver autour du foyer à boire du vin chaud et à jouer à des jeux de société.

8 voyageurs · 3 chambres · 5 lits · 2 salles de bain

Animaux non-permis

375$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

Site Airbnb

Si la parfaite maison de vacances existait, il s’agirait bien de celle-ci. Sur les abords de la rivière Saint-Maurice, la maison est située à proximité du parc de la Mauricie pour un séjour parfait en nature. Vous trouverez à l’intérieur deux lits doubles superposés sur un système de poulie ingénieux. Tout de l’endroit est ergonomique et appelle à la détente.

6 voyageurs · 4 lits · 1 salle de bains

Animaux non-permis

382$/nuit pour un séjour en février. Deux nuits minimum.

Site Airbnb

Aussitôt arrivé à destination, l’odeur du bois rond, le plafond cathédrale et le look rustique de ce chalet auront un effet thérapeutique. Sur le bord de l’eau, avec un foyer intérieur et un sauna, ce chalet est garant de tranquillité et d’intimité.

4 voyageurs · 3 chambres · 4 lits· 1 salle de bains

Animaux non-permis

325$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum. Il faut être âgé de 30 ans et plus pour effectuer une réservation.

Site Airbnb

Avec spa et vue imprenable sur la rivière Saint-Maurice, ce petit chalet est idéal pour y passer des vacances relaxantes. Le chalet est assez isolé, et vous trouverez de nombreux sentiers de motoneige et de quatre-roues à proximité.

7 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bains

Animaux non-permis

260$ par nuit pour un séjour en février. Deux nuits minimum.

