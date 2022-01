Immeubles construits il y a moins de 5 ans : cette locataire reçoit une augmentation de 725$ par mois

Partager







Faites gaffe: si vous habitez dans un immeuble construit il y a moins de cinq ans et que votre propriétaire a coché la case dans la section F de votre bail pour le signifier, il est en droit d’augmenter le loyer comme bon lui semble. Des locataires l’ont appris à leurs dépens en recevant une augmentation faramineuse.

• À lire aussi: Le calcul de l’augmentation des loyers en 2022 est sorti : voici à quoi vous attendre

Malheureusement pour ces locataires insatisfaits, il n’y a pas moyen de contester cette augmentation et le Tribunal administratif du logement (TAL) est très clair : «Le locataire qui refuse une modification de son bail demandée par le locateur, telle une augmentation de loyer, doit quitter son logement à la fin du bail», peut-on lire dans la section F aussi appelée « Restrictions au droit à la fixation du loyer et à la modification du bail ».

Ainsi, si le locateur a coché la case indiquant que le logement se trouve dans un immeuble construit il y a moins de cinq ans, le locataire ne peut rien faire. Toutefois, si la case n’est pas cochée, le locataire peut demander une fixation de loyer.

On vous présente quelques situations où les locataires l’ont appris à la dure.

Une hausse de 725$ par mois dès 2022

Jenny Denis-Labossière a emménagé dans une maison de ville située à Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans les Laurentides en avril 2021. Il y a quelques jours, son rêve a pris fin : elle recevait par la poste un avis d’augmentation de loyer, lui indiquant que le prix de son loyer passera de 1475$ à 2200$ à partir du 1er juillet. Une hausse qui se situe près des 50%.

Jenny connaissait ladite clause. Elle trouve tout de même «immoral» d’augmenter de plus de 700$ la mensualité d’un loyer.

Celle qui se plait à habiter dans cette municipalité quittera son logement à la fin du bail. Elle compte habiter avec son conjoint et ses deux enfants (bientôt trois) chez sa mère afin d’économiser pour ensuite devenir un jour propriétaire.

Nancy Richard-Larivière, 39 ans, est aussi locataire d’une maison de ville appartenant au même propriétaire depuis septembre 2020. Cette mère monoparentale de deux enfants a elle aussi reçu l’avis d’augmentation de loyer.

«Pour le moment, je pleure dans mon petit coin en attendant de me trouver une place», illustre celle qui n’avait pas l’intention de quitter son logis avant de recevoir cet avis.

La mère, qui effectue des recherches dès maintenant pour trouver un autre domicile, a peur de ne pas trouver de logement. Elle se dit aussi stressée de trouver d’autres écoles pour ses enfants.

Les deux locataires ont tenté de communiquer avec leur propriétaire afin de mieux comprendre leur avis. Par message texte, l’un d’eux a indiqué à Nancy qu’elle devait comprendre «qu’une étude de marché [a été faite pendant deux ans] et démontre que nos [ses] compétiteurs chargent au moins 2200$ par mois pour une maison de ville avec terrain comme celle où [elles] habitent».

• À lire aussi: Quelle est la meilleure méthode pour diviser les dépenses au sein d'un couple?

Une augmentation de 1 500 à 2 300$... pour un 3 1⁄2

Julien - qui préfère taire son nom pour des motifs professionnels -, stresse depuis qu’il a reçu un avis de reprise de logement à la fin du mois de décembre.

Les propriétaires de l’immeuble lui ont indiqué qu’il devra quitter le logement pour le 1er juillet prochain. On l’a informé à l’oral que les propriétaires souhaitent augmenter le loyer de manière significative, une pratique illégale selon le site du Tribunal administratif du logement (TAL). Dans le cas d'une «reprise de logement», le propriétaire peut procéder à une éviction seulement s'il souhaite reprendre le logement pour lui-même ou pour un membre de sa famille immédiate.

Le jeune homme de 28 ans a voulu négocier l’augmentation de loyer avec ses propriétaires pour rester tout de même dans son 3 1⁄2 du centre-ville de Montréal. Ces derniers ont accepté sous une seule condition : signer un nouveau bail en faisant passer le loyer de 1500$ à 2300$, une augmentation de 53%.

Pourquoi les propriétaires choisissent cette option au lieu d’évoquer la clause F, alors que l’immeuble a été construit en 2020? C’est qu’elle n’a pas été cochée, explique Julien. Il croit que ses propriétaires ont décidé de faire autrement.

«J'imagine qu'elle a voulu le louer à moi [le logement] parce que je suis étranger et je suis sensé ne pas connaître les lois», confie Julien. Ne souhaitant pas se battre, il s’est résigné à trouver un nouveau logement le plus vite possible. «C’est une perte de temps incroyable», lance celui qui consulte les petites annonces de l’avis de reprise, remis en décembre.

• À lire aussi: On s’est prêtés au jeu du #10yearschallenge avec des propriétés à vendre... et ça fait mal

Abolir ou pas la section F ?

La porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, souhaite carrément à l’abolition de cette clause.

«La section F, pour nous, c’est la porte ouverte à des abus importants et laisse les locataires sans aucune protection et devant très très peu d’alternatives», dit celle qui déplore le manque d’encadrement autour de cette clause.

Questionnée sur les cas des deux locataires de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, elle reconnait que les propriétaires ont agi dans la légalité, mais que personne ne pense recevoir un jour une augmentation de 700$ par mois, qu’elle qualifie de «démesurée».

Avec la pandémie, dans les endroits qui sont affectés par la spéculation immobilière et la pénurie de logements, il y a des propriétaires qui en profitent, selon elle. «Dans bien des cas, les locataires ne peuvent pas absorber une hausse aussi importante», dit-elle.

S’ajuster au prix du marché, pense la CORPIQ

Pour la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), cette section a sa raison d’être, car elle permet aux propriétaires d’ajuster le prix de leurs propriétés au marché.

Selon leur directeur des opérations, Kevin Buche, cette clause-là n’est pas problématique et sa période d’application (cinq ans) «est juste et raisonnable» dans le contexte actuel.

«Ce n’est pas les propriétaires qui l’ont créé, mais bien la loi», affirme-t-il.

Cette clause est, selon lui, un «rare avantage» que les propriétaires détiennent actuellement dans le Code civil.

Il rappelle toutefois qu’un propriétaire doit étudier attentivement le marché, car si le prix ajusté d’une location est trop élevé, il sera difficile pour lui de louer ses propriétés.