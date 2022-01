J'ai commandé des tests rapides sur internet et voici ce qui est arrivé

Partager







C’était le 23 décembre. Je venais de recevoir ma première ration de tests rapides via la garderie. Je voyais les files d’attente se profiler devant les pharmacies et j’ai vite compris que j’allais devoir trouver une façon de m’en procurer d’autres.

J’ai tapé «acheter tests rapides» sur Google et qu’elle ne fut pas ma surprise de constater que plusieurs entreprises proposent de me livrer l’objet de mon désir directement à ma porte!

Petite mise en contexte pour ceux qui n’ont pas d’enfant (les parents, vous pouvez sauter les trois prochains paragraphes).

Depuis que le gouvernement nous a gracieusement offert une seule boîte de cinq tests rapides, la procédure pour réintégrer à la garderie un enfant qui présente des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 demande qu’on le teste deux fois dans un délai de 48h.

Mais, c’est là que ça se complique, si les parents n’ont pas accès à des tests rapides parce qu’ils ont, disons, utilisé les leurs pour s’assurer de se réunir de façon sécuritaire avec un maximum de 10 personnes à Noël, ils doivent garder leur enfant en isolement à la maison pendant 10 jours.

Je vous rappelle qu’un enfant qui présente des symptômes ne répond pas aux récents critères établis pour se présenter dans un centre de dépistage.

De l’or en barre

Tout ceci pour vous dire que les tests rapides sont de l’or en barre pour les parents. Voyant bien que la situation n’allait pas se résorber rapidement, je me suis donc tournée vers les internets.

Entre crainte de me faire arnaquer et enthousiasme d’avoir trouvé cette mine d’or, j’ai scruté plusieurs sites web et choisi celui qui me semblait le plus légitime en me fiant en partie à mon instinct.

J'ai aussi choisi une entreprise canadienne pour être certaine que les tests soient approuvés par Santé Canada.

La boîte de cinq tests rapides de la marque BTNX (la même que ceux distribués dans les garderies) était proposée à 50$ plus les taxes et autres frais d’expédition. Montant total: 60,40$.

Ce n’est pas donné, mais entre payer 60$ ou me taper un 10 jours de confinement avec mon trois ans en mode télé-travail-hybride-parentalité, le choix est facile.

Le seul hic, c’est qu’en ce 23 décembre où Omicron était roi, il y avait une rupture de stock. J’ai donc dû passer une pré-commande avec la promesse de recevoir mes tests «à la fin janvier.»

Au pire, j’aurai perdu 60$ me suis-je dit.

À la date promise

Mais, chose promise, chose due, j’ai reçu ma boîte le 18 janvier, directement à ma porte.

Élizabeth Ménard La boîte de tests était scellée à son arrivée.

Quelques jours plus tard j’ai reçu un courriel spécifiant que les prochaines commandes ne pourront pas être expédiée avant le mois de février à cause d’une autre rupture de stock. Il faut croire que j’ai été chanceuse!

Après vérification auprès de Santé Canada l’entreprise que j’ai choisie est bel et bien approuvée tout comme les tests qu’elle vend.

J’ai demandé à Revenu Québec si le montant déboursé pour les tests rapides est déductible d’impôt comme frais de santé. La réponse est non puisqu’il ne s’agit pas d’un médicament d’ordonnance, ni de «frais payés à un praticien ou à un centre hospitalier (public ou privé agréé), à l'égard de services médicaux ou paramédicaux prodigués à une personne.»